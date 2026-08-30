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Punjab Weather 30th August: अभी राहत नहीं! मानसून सुस्त, सीमित हुआ बारिश का दायरा

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:00 AM (IST)

पंजाब में उमस और गर्मी का दौर जारी है, मौसम विभाग ने तत्काल राहत का कोई अलर्ट जारी नहीं किया ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड इमेज है।

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HighLights

  1. पंजाब में उमस और गर्मी से राहत नहीं मिल रही।

  2. मौसम विभाग ने 1 और 2 सितंबर को बारिश की संभावना जताई।

  3. राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आज भी उमस और गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने आज भी कोई अलर्ट जारी नहीं किया और कुछ जिलों को छोड़ अन्य में बारिश के आसार भी ना के बराबर ही हैं। शनिवार के जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। यही कारण है कि लोगों को गर्मी व उमस से जूझना पड रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 सितंबर को कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि दक्षिण-पश्चिमी जिलों में इस दौरान मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है।

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हिमाचल से सटे जिलों में बारिश की संभावना

30 अगस्त: पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में छिटपुट बारिश हो सकती है। अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना समेत अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

31 अगस्त: बारिश का दायरा बढ़ेगा। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, लुधियाना, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में छिटपुट बारिश के आसार हैं। वहीं मालवा के कई जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है।

1 सितंबर: पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, फिरोजपुर, लुधियाना, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। फरीदकोट, मोगा, बरनाला और संगरूर में छिटपुट वर्षा के आसार हैं। फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और मानसा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

2 सितंबर: इस दिन भी बारिश का दौर जारी रहेगा। पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, फिरोजपुर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और संगरूर में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं।

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तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक

इस बीच 29 अगस्त को पंजाब का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। राज्य में बठिंडा हवाई अड्डा 37.9 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। पटियाला में 36.5, चंडीगढ़ में 36.1, जबकि अमृतसर और लुधियाना में 35.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ।

राज्य में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। पठानकोट के थीन बांध और रूपनगर के श्री आनंदपुर साहिब में एक-एक मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि अमृतसर में हल्की बूंदाबांदी हुई।

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