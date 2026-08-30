Punjab Weather 30th August: अभी राहत नहीं! मानसून सुस्त, सीमित हुआ बारिश का दायरा

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आज भी उमस और गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने आज भी कोई अलर्ट जारी नहीं किया और कुछ जिलों को छोड़ अन्य में बारिश के आसार भी ना के बराबर ही हैं। शनिवार के जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। यही कारण है कि लोगों को गर्मी व उमस से जूझना पड रहा है।

31 अगस्त: बारिश का दायरा बढ़ेगा। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, लुधियाना, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में छिटपुट बारिश के आसार हैं। वहीं मालवा के कई जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है। 1 सितंबर: पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, फिरोजपुर, लुधियाना, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। फरीदकोट, मोगा, बरनाला और संगरूर में छिटपुट वर्षा के आसार हैं। फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और मानसा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।