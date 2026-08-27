Punjab Weather 27th August: पंजाब में फिर बढ़ी गर्मी और उमस, तापमान सामान्य से ऊपर; सुस्त हुआ मानसून

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन मौसम सुस्त रहने वाला है। जिसके चलते लोगों को अभी उमस व गर्मी से कुछ और दिन परेशान होना पड़ सकता है।

बुधवार राज्य के औसत अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हुई, लेकिन यह सामान्य से करीब 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बठिंडा में सबसे अधिक 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की ओर से गुरुवार के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार पंजाब में कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश से सटे उत्तरी और पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर के अलावा मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला शामिल हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है।