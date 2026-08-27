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Punjab Weather 27th August: पंजाब में फिर बढ़ी गर्मी और उमस, तापमान सामान्य से ऊपर; सुस्त हुआ मानसून

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:00 AM (IST)

पंजाब में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से गर्मी और उमस बढ़ी। बठिंडा सबसे गर्म रहा। गुरुवार को हिमाचल से सटे जिलों में छुटपुट बारिश के आसार हैं, कोई अलर्ट नहीं।

पंजाब में मानसून सुस्त हो रहा है।

पंजाब में मानसून सुस्त हो रहा है।

HighLights

  1. पंजाब में तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक।

  2. बठिंडा में 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

  3. उत्तरी जिलों में हल्की बारिश की संभावना, बाकी शुष्क।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन मौसम सुस्त रहने वाला है। जिसके चलते लोगों को अभी उमस व गर्मी से कुछ और दिन परेशान होना पड़ सकता है। 

बुधवार राज्य के औसत अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हुई, लेकिन यह सामान्य से करीब 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बठिंडा में सबसे अधिक 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग की ओर से गुरुवार के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार पंजाब में कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश से सटे उत्तरी और पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर के अलावा मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला शामिल हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है।

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अधिकतर जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार

बुधवार को पटियाला में 35.8, अमृतसर में 35.6, लुधियाना में 35.4, फरीदकोट में 37, फिरोजपुर में 36.1 और बठिंडा में 35.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। फतेहगढ़ साहिब में 34.7, जालंधर में 34.5, मोहाली में 34.4 और पठानकोट में 34.7 डिग्री तापमान रहा।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा। इसके चलते दिन के समय गर्मी के साथ उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। हालांकि फिलहाल राज्य में किसी तरह का मौसम संबंधी अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

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आज भी अधिकांश जिलों में मौसम रहेगा शुष्क

गुरुवार को तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, मानसा, मुक्तसर, फाजिल्का, बरनाला और संगरूर सहित कई जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश को लेकर कोई बड़ी चेतावनी नहीं है। ऐसे में लोगों को गर्मी और उमस से राहत के लिए स्थानीय स्तर पर होने वाली छुटपुट बारिश का इंतजार रहेगा।

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