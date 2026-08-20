Punjab Weather 21st August: पंजाब में झमाझम होगी बारिश! मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का अनुमान किया जारी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की गतिविधियां शुक्रवार को भी बनी रहेंगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 21 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि शुक्रवार के लिए पंजाब के किसी भी जिले में मौसम संबंधी कोई चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सभी जिले सामान्य श्रेणी में रहेंगे।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में 50 से 75 प्रतिशत स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोगा और बरनाला में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं।