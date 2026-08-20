Punjab Weather 21st August: पंजाब में झमाझम होगी बारिश! मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का अनुमान किया जारी
पंजाब में शुक्रवार को कई जिलों में बारिश के आसार हैं, लेकिन कोई अलर्ट नहीं है। गुरुवार बठिंडा सबसे गर्म और गुरदासपुर सबसे अधिक वर्षा वाला जिला रहा।
HighLights
21 अगस्त को पंजाब के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है।
शुक्रवार के लिए पंजाब में कोई मौसम अलर्ट जारी नहीं।
22 अगस्त को चार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की गतिविधियां शुक्रवार को भी बनी रहेंगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 21 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि शुक्रवार के लिए पंजाब के किसी भी जिले में मौसम संबंधी कोई चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सभी जिले सामान्य श्रेणी में रहेंगे।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में 50 से 75 प्रतिशत स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोगा और बरनाला में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं।
दूसरी ओर फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मानसा और संगरूर में छिटपुट स्थानों पर ही वर्षा होने की संभावना है। यानी इन जिलों में बारिश की गतिविधि सीमित रहने के आसार हैं।
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गुरुवार को बठिंडा रहा सबसे गर्म
गुरुवार को पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले 0.3 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी हुई। बठिंडा में सबसे अधिक 38.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। फरीदकोट में 36.0, पटियाला, फिरोजपुर और मोहाली में 35.2, रूपनगर व श्री मुक्तसर साहिब में 34.9, संगरूर में 33.8 और लुधियाना में 33.0 डिग्री तापमान रहा। अमृतसर में 31.4 और गुरदासपुर में 30.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
गुरदासपुर में सबसे ज्यादा बारिश
गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक गुरदासपुर में 47.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे अधिक रही। रूपनगर में 12.0, लुधियाना में 9.6, फिरोजपुर में 4.5, पटियाला में 4.0 और जालंधर में 3.5 मिलीमीटर बारिश हुई। अमृतसर, चंडीगढ़, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, मोहाली, श्री मुक्तसर साहिब और संगरूर में बारिश नहीं हुई।
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चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार 22 अगस्त को पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में भारी बारिश को लेकर पीला अलर्ट जारी है। ऐसे में शुक्रवार को भले ही कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन शनिवार को इन जिलों में मौसम बदल सकता है।
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