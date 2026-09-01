Punjab Weather 1st September: अगस्त में भी पंजाब को बारिश ने तरसाया, 39% कम बरसा पानी; जल्द मिलेगी राहत!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून का प्रदर्शन अगस्त में भी निराशाजनक रहा। पूरे महीने प्रदेश में सामान्य से करीब 39 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई। अगस्त में सामान्य बारिश 146.2 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 88.7 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले जून से अगस्त तक भी पंजाब में बारिश की कमी बनी हुई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, एक जून से 31 अगस्त तक पंजाब में सामान्य 362.1 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 230.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस तरह इस अवधि में बारिश करीब 36 प्रतिशत कम रही। लगातार कम बारिश से कृषि और भूजल को लेकर भी चिंता बनी हुई है।

उधर, 31 अगस्त के जारी आंकड़ों के अनुसार को प्रदेश में मौसम अधिकांश हिस्सों में शुष्क रहा। केवल पठानकोट में 3.5 मिलीमीटर और थीन बांध क्षेत्र में एक मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान पिछले दिन के मुकाबले 0.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा, लेकिन यह सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक बना हुआ है। फरीदकोट में सबसे अधिक 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।