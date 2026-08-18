Punjab Weather 18th August: पंजाब के लोग रहें सावधान, मौसम विभाग ने यलो अलर्ट किया जारी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून सुस्त बना हुआ है। सोमवार अधिकतर जिलों में बारिश देखने को नहीं मिली, लेकिन बादल छाए रहने के कारण तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 अगस्त को पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली और रूपनगर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 20 और 21 अगस्त को राज्य के किसी भी जिले के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं दिखाई गई है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार हिमाचल से सटे जिलों में मानसून की हरकत देखने को मिल सकती है। लेकिन अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। अगर बारिश न हुई तो गर्मी व उमस परेशान कर सकती है। वहीं, सोमवार तापमान में 0.6 डिग्री की कमी देखने को मिली और छुटपुट बारिश सिर्फ होशियारपुर में रिपोर्ट हुई।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को ज्यादातर स्थानों पर बारिश नहीं हुई। होशियारपुर में 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान सामान्य के आसपास ही रहा और पिछले दिन की तुलना में कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग की ओर से जारी जिलेवार चेतावनी के अनुसार 18 अगस्त को पठानकोट और होशियारपुर में भारी बारिश का संकेत है। इसके अलावा राज्य के बाकी जिलों में किसी विशेष चेतावनी का संकेत नहीं है। 19 अगस्त को भी इन्हीं दोनों जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद 20 अगस्त को पूरे पंजाब में किसी जिले के लिए चेतावनी नहीं है। 21 अगस्त के लिए भी मानचित्र में किसी जिले को चेतावनी वाले रंग में नहीं दिखाया गया है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 17 और 18 अगस्त को पंजाब में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। सोमवार को फिरोजपुर रहा सबसे गर्म सोमवार को पंजाब में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस फिरोजपुर में दर्ज किया गया। फरीदकोट में 35.0, लुधियाना में 35.0, पटियाला में 34.9, चंडीगढ़ में 34.6, बठिंडा में 34.5, अमृतसर में 33.9, गुरदासपुर में 33.5, होशियारपुर में 33.0 और जालंधर में 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को ज्यादातर स्थानों पर बारिश नहीं हुई। होशियारपुर में 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान सामान्य के आसपास ही रहा और पिछले दिन की तुलना में कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई।