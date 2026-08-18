Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Punjab Weather 18th August: पंजाब के लोग रहें सावधान, मौसम विभाग ने यलो अलर्ट किया जारी

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:00 AM (IST)

पंजाब में 18 और 19 अगस्त को हिमाचल से सटे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उसके बाद मानसून के कमजोर होने के आसार बन रहे हैं।

ये AI जनरेटेड इमेज है।

ये AI जनरेटेड इमेज है।

HighLights

  1. 18-19 अगस्त को पठानकोट, होशियारपुर में भारी बारिश संभव।

  2. मोहाली और रूपनगर में भी 18 अगस्त को बारिश का अनुमान।

  3. 20-21 अगस्त को पंजाब में कोई विशेष चेतावनी नहीं।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून सुस्त बना हुआ है। सोमवार अधिकतर जिलों में बारिश देखने को नहीं मिली, लेकिन बादल छाए रहने के कारण तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 अगस्त को पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली और रूपनगर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 20 और 21 अगस्त को राज्य के किसी भी जिले के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं दिखाई गई है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार हिमाचल से सटे जिलों में मानसून की हरकत देखने को मिल सकती है। लेकिन अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। अगर बारिश न हुई तो गर्मी व उमस परेशान कर सकती है। वहीं, सोमवार तापमान में 0.6 डिग्री की कमी देखने को मिली और छुटपुट बारिश सिर्फ होशियारपुर में रिपोर्ट हुई। 

यह भी पढ़ें- सुखबीर बादल पर हमला एक साजिश! खन्ना में हरसिमरत बोलीं- जितना तोड़ने की कोशिश होगी, उतना मजबूत होगा अकाली दल

आज चार जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी

18 अगस्त: पठानकोट, मोहाली, रूपनगर और होशियारपुर में भारी बारिश का संकेत है। इसके अलावा राज्य के बाकी जिलों में किसी विशेष चेतावनी का संकेत नहीं है।

19 अगस्त: चेतावनी का दायरा सिकुड़ रहा है। पठानकोट व होशियारपुर दोनों जिलों में बारिश की संभावना को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। 

20 अगस्त: पूरे पंजाब में किसी जिले के लिए चेतावनी नहीं है। जबकि कुछ जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

21 अगस्त: किसी जिले को चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 17 और 18 अगस्त को पंजाब में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं।

यह भी पढ़ें- चंडीगढ़ में जन्मे अर्शदीप डांग ने रचा इतिहास, वर्ल्ड वॉर-2 के बाद ब्रिटेन में लड़ाकू पायलट बनने वाले पहले सिख

सोमवार को फिरोजपुर रहा सबसे गर्म

सोमवार को पंजाब में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस फिरोजपुर में दर्ज किया गया। फरीदकोट में 35.0, लुधियाना में 35.0, पटियाला में 34.9, चंडीगढ़ में 34.6, बठिंडा में 34.5, अमृतसर में 33.9, गुरदासपुर में 33.5, होशियारपुर में 33.0 और जालंधर में 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को ज्यादातर स्थानों पर बारिश नहीं हुई। होशियारपुर में 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान सामान्य के आसपास ही रहा और पिछले दिन की तुलना में कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

यह भी पढ़ें- क्या बदलेगा 'एट होम' का नाम? राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को भेजा सुझाव; ब्रिटिश परंपरा को बदलने की मांग

पंजाब में सोमवार को मौसम सामान्य रहा, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 अगस्त को पठानकोट तथा होशियारपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 20 और 21 अगस्त को राज्य के किसी भी जिले के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं दिखाई गई है।

मौसम विभाग की ओर से जारी जिलेवार चेतावनी के अनुसार 18 अगस्त को पठानकोट और होशियारपुर में भारी बारिश का संकेत है। इसके अलावा राज्य के बाकी जिलों में किसी विशेष चेतावनी का संकेत नहीं है। 19 अगस्त को भी इन्हीं दोनों जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद 20 अगस्त को पूरे पंजाब में किसी जिले के लिए चेतावनी नहीं है। 21 अगस्त के लिए भी मानचित्र में किसी जिले को चेतावनी वाले रंग में नहीं दिखाया गया है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 17 और 18 अगस्त को पंजाब में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं।

सोमवार को फिरोजपुर रहा सबसे गर्म

सोमवार को पंजाब में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस फिरोजपुर में दर्ज किया गया। फरीदकोट में 35.0, लुधियाना में 35.0, पटियाला में 34.9, चंडीगढ़ में 34.6, बठिंडा में 34.5, अमृतसर में 33.9, गुरदासपुर में 33.5, होशियारपुर में 33.0 और जालंधर में 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को ज्यादातर स्थानों पर बारिश नहीं हुई। होशियारपुर में 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान सामान्य के आसपास ही रहा और पिछले दिन की तुलना में कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

तारीखवार मौसम का हाल

17 अगस्त: पंजाब में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है।

18 अगस्त: पठानकोट और होशियारपुर में भारी बारिश का संकेत। बाकी जिलों में कोई विशेष चेतावनी नहीं।

19 अगस्त: पठानकोट और होशियारपुर में फिर भारी बारिश की संभावना, जबकि शेष पंजाब में कोई विशेष चेतावनी नहीं।

20 अगस्त: किसी भी जिले के लिए विशेष चेतावनी नहीं। मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने के आसार।

21 अगस्त: जिलेवार मानचित्र में किसी जिले के लिए चेतावनी नहीं। बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना।

मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान में भी पंजाब के पूर्वी हिस्सों में मध्यम और बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 