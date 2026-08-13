Punjab Weather: पंजाब में 14 अगस्त को होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग यलो अलर्ट कर दिया जारी
पंजाब में शुक्रवार को भारी वर्षा का अनुमान है। पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वीरवार को पटियाला 37.2 डिग्री के साथ सबस ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब में 14 अगस्त को भारी बारिश की संभावना।
पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर में येलो अलर्ट जारी।
मानसून सक्रिय होने से गर्मी और उमस से राहत।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार, 14 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसके चलते पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।
मौसम विभाग की ओर से जारी जिलेवार मानचित्र के अनुसार 14 अगस्त को पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर निगरानी श्रेणी में रहेंगे, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में किसी विशेष चेतावनी का संकेत नहीं है। हालांकि, पंजाब में 14 और 15 अगस्त को कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है।
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आज पटियाला सबसे गर्म
वीरवार को पंजाब में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस पटियाला में दर्ज किया गया। इसके बाद फिरोजपुर में 37.0, लुधियाना में 36.7, बठिंडा में 36.5 और पठानकोट में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
अमृतसर में अधिकतम तापमान 35.3, फरीदकोट में 35.2, गुरदासपुर में 35.5, मानसा में उपलब्ध केंद्र पर 33.8, संगरूर में 35.1, जालंधर में 34.7 और मुक्तसर में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रूपनगर में 34.6, मोहाली क्षेत्र में 35.8 और नवांशहर में 34.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
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सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक गर्म राज्य
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। यह सामान्य से करीब 2.7 डिग्री अधिक चल रहा है। लेकिन आने वाले दिन राहत भरे हो सकते हैं। मानसून सक्रीय हुआ तो गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा ही, इसके अलावा उसम से भी राहत मिलेगी।