Punjab Weather: पंजाब में 14 अगस्त को होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग यलो अलर्ट कर दिया जारी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार, 14 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसके चलते पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।

मौसम विभाग की ओर से जारी जिलेवार मानचित्र के अनुसार 14 अगस्त को पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर निगरानी श्रेणी में रहेंगे, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में किसी विशेष चेतावनी का संकेत नहीं है। हालांकि, पंजाब में 14 और 15 अगस्त को कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है।