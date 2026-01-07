ठंड और धुंध के चलते पंजाब में 13 जनवरी तक बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, अब 14 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में बढ़ती सर्दी और घनी धुंध को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां एक बार फिर बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी सरकारी, एडिड, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। अब स्कूल 14 जनवरी से सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे।

बता दें कि इससे पहले प्रदेश में 1 से 7 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई थीं, लेकिन मौसम में सुधार न होने और लगातार बढ़ती ठंड के कारण सरकार को छुट्टियां आगे बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा। पिछले एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान लगातार गिरा है और सुबह-शाम धुंध की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में बच्चों और स्टाफ की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।