    ठंड और धुंध के चलते पंजाब में 13 जनवरी तक बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, अब 14 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:00 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने बढ़ती ठंड और घनी धुंध के कारण राज्य के सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर शिक्ष ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में बढ़ती सर्दी और घनी धुंध को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां एक बार फिर बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी सरकारी, एडिड, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। अब स्कूल 14 जनवरी से सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे।

    बता दें कि इससे पहले प्रदेश में 1 से 7 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई थीं, लेकिन मौसम में सुधार न होने और लगातार बढ़ती ठंड के कारण सरकार को छुट्टियां आगे बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा। पिछले एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान लगातार गिरा है और सुबह-शाम धुंध की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में बच्चों और स्टाफ की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।

    हरजोत बैंस ने पोस्ट डाल दी जानकारी

    माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह मान जी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य में लगातार बढ़ रही ठंड और धुंध को देखते हुए, बच्चों और स्टाफ के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी सरकारी, एडिड, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की जाती हैं। अब राज्य के सभी स्कूल 14 जनवरी से सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे।

    मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

    पंजाब सरकार का मानना है कि तापमान में गिरावट और विजिबिलिटी कम होने के कारण बच्चों का स्कूल आना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। विभाग ने सभी जिलों के स्कूल प्रबंधन को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड में और इजाफा हो सकता है।

