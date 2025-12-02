बस अड्डों पर फिर गूंजी सीटियां! पंजाब में रोडवेज-पनबस की हड़ताल खत्म, यात्रियों ने ली राहत की सांस

अनुज शर्मा, अमृतसर। पंजाब रोडवेज, पनबस व पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन द्वारा चलाई गई हड़ताल पांचवें दिन दोपहर समाप्त हो गई। इसके बाद राज्य भर में सरकारी बसें फिर से सड़कों पर उतर आई हैं और लोगों ने राहत की सांस ली है। सरकार ने पकड़े गए यूनियन नेताओं की छोटी धाराओं को वापस लेने की बात कही है, सख्त धाराओं को कोर्ट में अर्जी देकर खत्म करवाया जाएगा। वहीं अन्य मांगें सीएम भगवंत मान के विदेश दौरे के बाद पूरी की जाएंगी।

पिछले पांच दिनों से जारी हड़ताल के दौरान लगभग 2500 सरकारी बस रूटों पर नहीं उतरीं थी। जिससे पंजाब की बसें दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीगंगानगर, जम्मू व अन्य बड़े रूट्स पर देखने को नहीं मिली। इसी वजह से राज्य में यात्रा करने वाले कई लोग मुश्किलों में थे।