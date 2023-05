पंजाब, जागरण डिजिटल डेस्‍क: अमृतसर के दाओके गांव के बाहरी इलाके में रात 10 बजे तैनात बीएसएफ के जवानों ने पास के खेतों में कुछ गिरने की आवाज सुनी। तलाशी के दौरान 1 बैग में संदिग्ध हेरोइन के 4 पैकेट (सकल वजन - लगभग 1.590 किलोग्राम) पाए गए। बैग के साथ एक लोहे का छल्ला और एक छोटी टॉर्च भी बंधी हुई मिली। इलाके की और तलाशी जारी है।

Punjab | On 7th May at around 10pm, BSF troops deployed on the outskirts of Daoke village in Amritsar heard the sound of something being dropped in the nearby farming fields. During search, 1 bag containing 4 packets of suspected heroin (Gross wt - appx 1.590 Kgs) was found. An… pic.twitter.com/XYzmcHZnBz— ANI (@ANI) May 8, 2023