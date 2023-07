Punjab: अमृतसर में हरमंदिर साहिब लंगर घोटाले में नया मोड़, जांच के लिए किया कमेटी का गठन

एसजीपीसी के अध्यक्ष के निजी सहायक सतबीर सिंह ने कहा कि हरमंदिर साहिब लंगर घोटाले मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदारी पूरा करने में विफल रहा वह हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी है। गौरतलब है कि इस घोटाले के लिए करीब डेढ़ दर्जन मैनेजर स्टोरकीपर सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर आदि को दोषी ठहराया गया है।

श्री हरमंदिर साहिब लंगर घोटाले में अब एक नया मोड़

राघव गुरमीत लूथरा,अमृतसर: अमृतसर में बीते साल अप्रैल 2019 में सामने आया श्री हरमंदिर साहिब लंगर घोटाले में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में सूखी व जूठी रोटियों की नीलामी व बिक्री में एक करोड़ से भी अधिक का गबन किया गया है। हालांकि लंगर घोटाले की जांच अभी बाकी है। एसजीपीसी सदस्य खुद इस घोटाले की जांच कर रहे है। वहीं इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकार इस घोटाले को मीडिया में उछाल कर सिख कौम एवं एसजीपीसी को बदनाम करने को प्रयासरत है। एसजीपीसी ने मान सरकार पर तंज कसा एसजीपीसी ने स्पष्ट किया कि घोटाला शब्द सरकारों पर लागू होता है और मान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे घोटाले मान सरकार में हो रहे हैं। धामी ने कहा कि मान सरकार सिखों के धार्मिक मामले में सिर्फ दखलअंदाजी नहीं बल्कि एसजीपीसी को भी राजनीतिक संगठन समझकर दिशा निर्देश देने का प्रयास कर रही है,उनके दिशा निर्देशों को एसजीपीसी कभी स्वीकार व बर्दाशत नहीं करेगी। एसजीपीसी के इजलास द्वारा भगवंत मान द्वारा 20 जून को विधानसभा में पेश सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल को पूरी तरह से रद कर दिया गया था। उन्होंने इस प्रकरण की बारीकी से जांच करने के लिए पांच सदस्यीय सब कमेटी का गठन करने का ऐलान भी किया। इस सब कमेटी में वरिष्ठ उपप्रधान बलदेव सिंह, महासचिव गुरचरन सिंह ग्रेवाल,गुरप्रीत सिंह रंधावा ,सुरजीत सिंह व शेर सिंह मंड शामिल हैं।

