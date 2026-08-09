पंजाब में फिर सुस्त हुआ मानसून, तापमान चढ़ा; कल तीन जिलों में बारिश का यलो अलर्ट
पंजाब में मानसून फिर कमजोर पड़ा है। तापमान बढ़ने से गर्मी और उमस बढ़ी। सोमवार को पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बारिश का पीला अलर्ट जारी है। ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब में मानसून फिर सुस्त, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर में सोमवार को बारिश का पीला अलर्ट।
प्रदेश के बाकी हिस्सों में गर्मी और उमस परेशान कर सकती है।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून एक बार फिर सुस्त पड़ता दिखाई दे रहा है। रविवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को केवल तीन जिलों पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बारिश का पीला अलर्ट जारी किया गया है।
इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं, प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी सोमवार के पूर्वानुमान मानचित्र के अनुसार पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बादलों के साथ बारिश की संभावना है।
इन इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा पंजाब के अधिकांश जिलों में किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है कि मानसून की सक्रियता फिलहाल सीमित इलाकों तक सिमट गई है।
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3.2 डिग्री चढ़ा पारा
रविवार को तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले करीब 3.2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। श्री आनंदपुर साहिब में भी तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया।
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लुधियाना में 35.4, पटियाला में 35.1, पठानकोट में 35.5, जालंधर में 35.5, होशियारपुर में 33.6, अमृतसर में 31.3 और बठिंडा में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
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सामान्य से कम रही बारिश
बारिश के लिहाज से भी रविवार का दिन शांत रहा। अमृतसर में कोई बारिश दर्ज नहीं हुई। लुधियाना, पटियाला, जालंधर, होशियारपुर और अधिकांश अन्य स्थानों पर भी बारिश शून्य रही। पठानकोट में केवल बूंदाबांदी दर्ज हुई, जबकि रोपड़ में आधा मिलीमीटर बारिश हुई। इससे साफ है कि प्रदेश में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर हैं।
सोमवार को तीन जिलों में बारिश होने के बावजूद प्रदेश के बाकी हिस्सों में गर्मी और उमस परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जहां बादल सक्रिय होंगे, वहां तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में धूप निकलने से उमस बढ़ने की संभावना है।