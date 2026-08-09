पंजाब में फिर सुस्त हुआ मानसून, तापमान चढ़ा; कल तीन जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून एक बार फिर सुस्त पड़ता दिखाई दे रहा है। रविवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को केवल तीन जिलों पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बारिश का पीला अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं, प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी सोमवार के पूर्वानुमान मानचित्र के अनुसार पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बादलों के साथ बारिश की संभावना है।

इन इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा पंजाब के अधिकांश जिलों में किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है कि मानसून की सक्रियता फिलहाल सीमित इलाकों तक सिमट गई है।

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