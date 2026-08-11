Punjab Weather: मानसून सुस्त, 10 अगस्त तक 35% कम बारिश दर्ज; मंगलवार को तीन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की रफ्तार फिलहाल कमजोर बनी हुई है। पूरे मानसून सीजन में एक जून से 10 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से करीब 35 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि में 181.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य तौर पर 279.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी।

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को तीन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि इसके बाद एक दिन मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। अगर बारिश न हुई तो उमस परेशान कर सकती है। वहीं, सोमवार कुछ जगह छुटपुट बारिश व बादल छाए रहने के कारण राज्य के औसत अधिकतम तापमान 1.3 डिग्री की कमी देखने को मिली।

12 अगस्त: पूरे पंजाब में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मानचित्र में किसी भी जिले के लिए चेतावनी नहीं दिखाई गई है। ऐसे में मंगलवार के बाद बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने की संभावना है। 13 अगस्त : एक बार फिर पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश के संकेत दिए हैं। हालांकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में किसी तरह की विशेष चेतावनी नहीं है।

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