Punjab Weather: पंजाब में कंपा देने वाली ठंड, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट; अब और गिरेगा पारा?

अनुज शर्मा, अमृतसर। रात के बाद एक बार फिर पंजाब शीतलहर की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग ने राज्य में शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। शीतलहर के बीच तापमान में गिरावट भी जारी है और आने वाले दिन और ठिठुरन भरे रहने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदूषण से हल्की राहत मिली हुई है, लेकिन पूर्ण राहत के लिए बारिश का इंतजार अभी और करना होगा।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पंजाब के जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में शीतलहर का अलर्ट जारी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ये मौसम बुधवार भी ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। लेकिन आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य का औसत तामपान सामान्य से नीचे रहने वाला है, यानीकि दिन व रात दोनों ही ठिठुरन वाले होंगे।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार शाम दिन का तापमान बीते दिन के मुकाबले 0.4 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। जबकि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है।

मंगलवार दर्ज शाम के तापमान की बात करें तो अमृतसर में पारा 22.3 डिग्री, लुधियाना में 24.8 डिग्री, पटियाला में 25.3 डिग्री, पठानकोट में 22.9 डिग्री, बठिंडा व फरीदकोट में 28 डिग्री दर्ज किया गया है। हवा की दिशा पंजाब से दिल्ली की तरफ होने के कारण राज्य में प्रदूषण से भी भारी राहत है। अमृतसर व खन्ना में प्रदूषण का स्तर सेटिसफेक्ट्री दर्ज किया गया। प्रदूषण विभाग के आंकड़ों के अनुसार अमृतसर में 55, जालंधर 122, खन्ना 65, लुधियाना 116 और पटियाला 111 एक्यूआई दर्ज किया गया है।