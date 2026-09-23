Punjab Mandi Bhav 24 September: अनाज, दाल और चावल... पंजाब की मंडियों में क्या रहेगा भाव? चेक करें आपके शहर का रेट

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की मंडियों में सब्जियों के दाम, दाल और गेहूं बाजरा सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के अलावा बाजार में लोहा-इस्पात और सोना-चांदी से जुड़े सामान का भाव मिला-जुला रह सकता है। पंजाब के खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा के बाजारों में में गुरुवार यानी 24 सितंबर को भाव कुछ इस प्रकार रहेगा।

कृषि उपजों, किराना, मेवा और लोहा-इस्पात बाजार में मिली-जुली रंगत देखने को मिल सकती है। जहां एक ओर खाद्यान्न, मसालों और धातुओं के कुछ हिस्सों में तेजी के आसार हैं, वहीं दूसरी ओर दलहन, बासमती और बहुमूल्य धातुओं पर दबाव बना रह सकता है।

गुरुवार को मंडियों में जौ, जई, गेहूं, मसूर आदि दालों में तेजी आ सकती है। जौ, जई, गेहूं, मसूर, देशी चना, ग्वार गम, धनिया, मेथी, कालीमिर्च, किशमिश, लालमिर्च, दालचीनी, हल्दी, बादाम, सरसों, सूरजमुखी, बिनौला तेल के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में पीतल और सीसा खरीदना खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है।

वहीं, खाद्य वस्तुएं जैसे बासमती चावल, देशी घी, दूध पाउडर, मोटे चावल, मक्की, बाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, तुवर, राजमा (चित्रा व शर्मीली), सोयाबीन, लोबिया, चिरौंजी, अंजीर, अमचूर, लौंग, बड़ी इलायची, गोला, छोटी इलायची, गोंद, जीरा, सौंफ, पिस्ता, टिन, कॉपर निकिल तथा सोना-चांदी खरीदना हानि भरा हो सकता है।

1. खन्ना मंडी (GST अतिरिक्त / प्रति क्विंटल, जहां अन्य इकाई न लिखी हो) जिंस / वस्तु भाव (₹ प्रति क्विंटल / इकाई) राइसब्रान (खाद्य) ₹220 (प्रति प्वाइंट) राइसब्रान (अखाद्य) ₹218 (प्रति प्वाइंट) खल सरसों ₹3,500 डीओसी राइसब्रान बैच (सफेद) ₹2,000 डीओसी राइसब्रान कंटीन्यूअस ₹2,000 सरसों (प्रति टन) ₹27,500 सूरजमुखी (प्रति टन) ₹28,000 गेहूं ₹2,870 - ₹2,880 आटा (50 किग्रा) ₹1,580 - ₹1,590 मैदा ₹1,680 - ₹1,690 सूजी (50 किग्रा) ₹1,710 - ₹1,715 चोकर (45 किग्रा) ₹1,180 चोकर (30 किग्रा) ₹750 मक्की (बिहार) ₹2,700 - ₹2,750 2. लुधियाना मंडी (प्रति क्विंटल, जहां अन्य इकाई न लिखी हो) श्रेणी जिंस / वस्तु भाव (₹) दाल एवं दलहन राजमां चित्रा ₹10,300 - ₹12,800 अरहर दाल ₹11,000 - ₹11,500 उड़द साबुत ₹10,700 - ₹12,700 उड़द धोया ₹11,700 - ₹12,900 उड़द छिलका ₹10,850 - ₹12,200 दाल मसूर ₹7,500 - ₹11,000 चनादाल ₹7,800 - ₹8,250 काबली चना ₹7,400 - ₹12,200 मूंग साबुत ₹8,700 - ₹9,800 मूंग धोया ₹9,300 - ₹11,400 एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) ₹3,300 चावल डीबी सेला ₹9,400 - ₹9,500 शरबती स्टीम ₹7,400 - ₹7,500 चावल 1121 सेला ₹10,000 - ₹10,200 तेल एवं खल बिनौला तेल ₹15,400 चावल तेल ₹13,400 सरसों तेल ₹17,000 - ₹17,100 सरसों खल ₹3,600 - ₹3,650 बिनौला खल ₹4,200 - ₹4,300 डीओसी मूंगफली ₹36,500 किराना जीरा ₹23,100 - ₹26,500 धनिया ₹16,800 - ₹19,600 हल्दी ₹19,600 - ₹23,500 केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) ₹275 - ₹280 3. अमृतसर मंडी (प्रति क्विंटल) जिंस / वस्तु भाव (₹ प्रति क्विंटल) बासमती (1121) स्टीम चावल ₹11,000 - ₹11,200 बासमती (1121) सेला चावल ₹10,000 - ₹10,100 शरबती सेला चावल ₹6,500 - ₹6,600 शरबती स्टीम चावल ₹7,500 - ₹7,600 चावल (1509) नया सेला ₹7,900 - ₹8,000 पीआर-11 चावल ₹5,800 - ₹5,900 शरबती धान ₹3,500 - ₹3,550 बासमती 1121 धान ₹5,500 - ₹5,600 धान (1509) नया ₹3,600 - ₹3,700 देशी चना ₹7,500 - ₹7,600 चनादाल ₹7,900 - ₹8,100 गुड़ देशी (पंजाब) ₹5,800 - ₹5,850 शक्कर देशी ₹5,750 - ₹5,800 बूरा खांड ₹5,750 - ₹5,800 4. जालंधर मंडी (प्रति क्विंटल, जहाँ अन्य इकाई न लिखी हो)

श्रेणी जिंस / वस्तु भाव (₹) अनाज एवं दालें गेहूं दड़ा ₹2,870 - ₹2,880 चावल परमल कच्चा ₹3,950 - ₹4,000 चावल परमल सेला ₹3,800 - ₹3,900 मक्की (बिहार) ₹2,650 - ₹2,675 मक्की (यूपी) ₹2,540 - ₹2,550 दाल उड़द छिलका ₹11,200 - ₹12,800 चना देशी (छना) ₹8,200 - ₹8,400 दाल चना ₹8,400 - ₹8,700 काबली चना ₹8,200 - ₹12,200 राजमां चित्रा (पुणे) ₹10,300 - ₹12,300 राजमां चित्रा (चीन) ₹12,500 - ₹13,200 राजमां शर्मिली ₹8,000 - ₹8,100 किराना जीरा ₹24,700 - ₹27,700 धनिया ₹17,000 - ₹21,000 लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) ₹17,500 - ₹18,500 लालमिर्च तेजा ₹26,000 - ₹29,800 हल्दी इरोड गट्ठा ₹19,300 - ₹19,400 हल्दी निजामाबाद ₹22,100 - ₹24,800 गोला ₹38,000 - ₹47,500 ड्राई फ्रूट्स (प्रति किग्रा) काजू (320 नं.) ₹1,000 - ₹1,020 काजू (210 नं.) ₹1,060 - ₹1,090 काजू (240 नं.) ₹1,030 - ₹1,040 काजू (180 नं.) ₹1,150 - ₹1,160 मखाना ₹825 - ₹1,350

5. बठिंडा मंडी 23 सितम्बर 2026 की दिसावरी मंडियों (खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, और भटिंडा) के भावों का विवरण नीचे दी गई तालिकाओं में दिया गया है: