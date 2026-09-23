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Punjab Mandi Bhav 24 September: अनाज, दाल और चावल... पंजाब की मंडियों में क्या रहेगा भाव? चेक करें आपके शहर का रेट

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Wed, 23 Sep 2026 06:51 PM (IST)

पंजाब की मंडियों में 24 सितंबर को विभिन्न कृषि उत्पादों, दालों और धातुओं के भाव में मिश्रित रुझान देखने को ...और पढ़ें

पंजाब में मंडी में क्या है अनाज-चावल का भाव (फाइल फोटो)

पंजाब में मंडी में क्या है अनाज-चावल का भाव (फाइल फोटो)

HighLights

  1. जौ, गेहूं, मसूर दाल में तेजी के आसार

  2. बासमती चावल, दूध पाउडर पर दबाव संभव

  3. लोहा-इस्पात के भाव में मिला-जुला रुख

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की मंडियों में सब्जियों के दाम, दाल और गेहूं बाजरा सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के अलावा बाजार में लोहा-इस्पात और सोना-चांदी से जुड़े सामान का भाव मिला-जुला रह सकता है। पंजाब के खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा के बाजारों में में गुरुवार यानी 24 सितंबर को भाव कुछ इस प्रकार रहेगा।

कृषि उपजों, किराना, मेवा और लोहा-इस्पात बाजार में मिली-जुली रंगत देखने को मिल सकती है। जहां एक ओर खाद्यान्न, मसालों और धातुओं के कुछ हिस्सों में तेजी के आसार हैं, वहीं दूसरी ओर दलहन, बासमती और बहुमूल्य धातुओं पर दबाव बना रह सकता है।

गुरुवार को मंडियों में जौ, जई, गेहूं, मसूर आदि दालों में तेजी आ सकती है। जौ, जई, गेहूं, मसूर, देशी चना, ग्वार गम, धनिया, मेथी, कालीमिर्च, किशमिश, लालमिर्च, दालचीनी, हल्दी, बादाम, सरसों, सूरजमुखी, बिनौला तेल के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में पीतल और सीसा खरीदना खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है।

वहीं, खाद्य वस्तुएं जैसे बासमती चावल, देशी घी, दूध पाउडर, मोटे चावल, मक्की, बाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, तुवर, राजमा (चित्रा व शर्मीली), सोयाबीन, लोबिया, चिरौंजी, अंजीर, अमचूर, लौंग, बड़ी इलायची, गोला, छोटी इलायची, गोंद, जीरा, सौंफ, पिस्ता, टिन, कॉपर निकिल तथा सोना-चांदी खरीदना हानि भरा हो सकता है।

1. खन्ना मंडी

(GST अतिरिक्त / प्रति क्विंटल, जहां अन्य इकाई न लिखी हो)

जिंस / वस्तु भाव (₹ प्रति क्विंटल / इकाई)
राइसब्रान (खाद्य) ₹220 (प्रति प्वाइंट)
राइसब्रान (अखाद्य) ₹218 (प्रति प्वाइंट)
खल सरसों ₹3,500
डीओसी राइसब्रान बैच (सफेद) ₹2,000
डीओसी राइसब्रान कंटीन्यूअस ₹2,000
सरसों (प्रति टन) ₹27,500
सूरजमुखी (प्रति टन) ₹28,000
गेहूं ₹2,870 - ₹2,880
आटा (50 किग्रा) ₹1,580 - ₹1,590
मैदा ₹1,680 - ₹1,690
सूजी (50 किग्रा) ₹1,710 - ₹1,715
चोकर (45 किग्रा) ₹1,180
चोकर (30 किग्रा) ₹750
मक्की (बिहार) ₹2,700 - ₹2,750

2. लुधियाना मंडी

(प्रति क्विंटल, जहां अन्य इकाई न लिखी हो)

श्रेणी जिंस / वस्तु भाव (₹)
दाल एवं दलहन राजमां चित्रा ₹10,300 - ₹12,800
  अरहर दाल ₹11,000 - ₹11,500
  उड़द साबुत ₹10,700 - ₹12,700
  उड़द धोया ₹11,700 - ₹12,900
  उड़द छिलका ₹10,850 - ₹12,200
  दाल मसूर ₹7,500 - ₹11,000
  चनादाल ₹7,800 - ₹8,250
  काबली चना ₹7,400 - ₹12,200
  मूंग साबुत ₹8,700 - ₹9,800
  मूंग धोया ₹9,300 - ₹11,400
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) ₹3,300
चावल डीबी सेला ₹9,400 - ₹9,500
  शरबती स्टीम ₹7,400 - ₹7,500
  चावल 1121 सेला ₹10,000 - ₹10,200
तेल एवं खल बिनौला तेल ₹15,400
  चावल तेल ₹13,400
  सरसों तेल ₹17,000 - ₹17,100
  सरसों खल ₹3,600 - ₹3,650
  बिनौला खल ₹4,200 - ₹4,300
  डीओसी मूंगफली ₹36,500
किराना जीरा ₹23,100 - ₹26,500
  धनिया ₹16,800 - ₹19,600
  हल्दी ₹19,600 - ₹23,500
  केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) ₹275 - ₹280

3. अमृतसर मंडी

(प्रति क्विंटल)

जिंस / वस्तु भाव (₹ प्रति क्विंटल)
बासमती (1121) स्टीम चावल ₹11,000 - ₹11,200
बासमती (1121) सेला चावल ₹10,000 - ₹10,100
शरबती सेला चावल ₹6,500 - ₹6,600
शरबती स्टीम चावल ₹7,500 - ₹7,600
चावल (1509) नया सेला ₹7,900 - ₹8,000
पीआर-11 चावल ₹5,800 - ₹5,900
शरबती धान ₹3,500 - ₹3,550
बासमती 1121 धान ₹5,500 - ₹5,600
धान (1509) नया ₹3,600 - ₹3,700
देशी चना ₹7,500 - ₹7,600
चनादाल ₹7,900 - ₹8,100
गुड़ देशी (पंजाब) ₹5,800 - ₹5,850
शक्कर देशी ₹5,750 - ₹5,800
बूरा खांड ₹5,750 - ₹5,800

4. जालंधर मंडी

(प्रति क्विंटल, जहाँ अन्य इकाई न लिखी हो)

श्रेणी जिंस / वस्तु भाव (₹)
अनाज एवं दालें गेहूं दड़ा ₹2,870 - ₹2,880
  चावल परमल कच्चा ₹3,950 - ₹4,000
  चावल परमल सेला ₹3,800 - ₹3,900
  मक्की (बिहार) ₹2,650 - ₹2,675
  मक्की (यूपी) ₹2,540 - ₹2,550
  दाल उड़द छिलका ₹11,200 - ₹12,800
  चना देशी (छना) ₹8,200 - ₹8,400
  दाल चना ₹8,400 - ₹8,700
  काबली चना ₹8,200 - ₹12,200
  राजमां चित्रा (पुणे) ₹10,300 - ₹12,300
  राजमां चित्रा (चीन) ₹12,500 - ₹13,200
  राजमां शर्मिली ₹8,000 - ₹8,100
किराना जीरा ₹24,700 - ₹27,700
  धनिया ₹17,000 - ₹21,000
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) ₹17,500 - ₹18,500
  लालमिर्च तेजा ₹26,000 - ₹29,800
  हल्दी इरोड गट्ठा ₹19,300 - ₹19,400
  हल्दी निजामाबाद ₹22,100 - ₹24,800
  गोला ₹38,000 - ₹47,500
ड्राई फ्रूट्स (प्रति किग्रा) काजू (320 नं.) ₹1,000 - ₹1,020
  काजू (210 नं.) ₹1,060 - ₹1,090
  काजू (240 नं.) ₹1,030 - ₹1,040
  काजू (180 नं.) ₹1,150 - ₹1,160
  मखाना ₹825 - ₹1,350


5. बठिंडा मंडी

23 सितम्बर 2026 की दिसावरी मंडियों (खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, और भटिंडा) के भावों का विवरण नीचे दी गई तालिकाओं में दिया गया है:

 

1. खन्ना मंडी

(GST अतिरिक्त / प्रति क्विंटल, जहाँ अन्य इकाई न लिखी हो)

 

जिंस / वस्तु भाव (₹ प्रति क्विंटल / इकाई)
राइसब्रान (खाद्य) ₹220 (प्रति प्वाइंट)
राइसब्रान (अखाद्य) ₹218 (प्रति प्वाइंट)
खल सरसों ₹3,500
डीओसी राइसब्रान बैच (सफेद) ₹2,000
डीओसी राइसब्रान कंटीन्यूअस ₹2,000
सरसों (प्रति टन) ₹27,500
सूरजमुखी (प्रति टन) ₹28,000
गेहूं ₹2,870 - ₹2,880
आटा (50 किग्रा) ₹1,580 - ₹1,590
मैदा ₹1,680 - ₹1,690
सूजी (50 किग्रा) ₹1,710 - ₹1,715
चोकर (45 किग्रा) ₹1,180
चोकर (30 किग्रा) ₹750
मक्की (बिहार) ₹2,700 - ₹2,750

2. लुधियाना मंडी

(प्रति क्विंटल, जहाँ अन्य इकाई न लिखी हो)

 

श्रेणी जिंस / वस्तु भाव (₹)
दाल एवं दलहन राजमां चित्रा ₹10,300 - ₹12,800
  अरहर दाल ₹11,000 - ₹11,500
  उड़द साबुत ₹10,700 - ₹12,700
  उड़द धोया ₹11,700 - ₹12,900
  उड़द छिलका ₹10,850 - ₹12,200
  दाल मसूर ₹7,500 - ₹11,000
  चनादाल ₹7,800 - ₹8,250
  काबली चना ₹7,400 - ₹12,200
  मूंग साबुत ₹8,700 - ₹9,800
  मूंग धोया ₹9,300 - ₹11,400
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) ₹3,300
चावल डीबी सेला ₹9,400 - ₹9,500
  शरबती स्टीम ₹7,400 - ₹7,500
  चावल 1121 सेला ₹10,000 - ₹10,200
तेल एवं खल बिनौला तेल ₹15,400
  चावल तेल ₹13,400
  सरसों तेल ₹17,000 - ₹17,100
  सरसों खल ₹3,600 - ₹3,650
  बिनौला खल ₹4,200 - ₹4,300
  डीओसी मूंगफली ₹36,500
किराना जीरा ₹23,100 - ₹26,500
  धनिया ₹16,800 - ₹19,600
  हल्दी ₹19,600 - ₹23,500
  केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) ₹275 - ₹280

3. अमृतसर मंडी

(प्रति क्विंटल)

 

जिंस / वस्तु भाव (₹ प्रति क्विंटल)
बासमती (1121) स्टीम चावल ₹11,000 - ₹11,200
बासमती (1121) सेला चावल ₹10,000 - ₹10,100
शरबती सेला चावल ₹6,500 - ₹6,600
शरबती स्टीम चावल ₹7,500 - ₹7,600
चावल (1509) नया सेला ₹7,900 - ₹8,000
पीआर-11 चावल ₹5,800 - ₹5,900
शरबती धान ₹3,500 - ₹3,550
बासमती 1121 धान ₹5,500 - ₹5,600
धान (1509) नया ₹3,600 - ₹3,700
देशी चना ₹7,500 - ₹7,600
चनादाल ₹7,900 - ₹8,100
गुड़ देशी (पंजाब) ₹5,800 - ₹5,850
शक्कर देशी ₹5,750 - ₹5,800
बूरा खांड ₹5,750 - ₹5,800

4. जालंधर मंडी

(प्रति क्विंटल, जहाँ अन्य इकाई न लिखी हो)
श्रेणी जिंस / वस्तु भाव (₹)
अनाज एवं दालें गेहूं दड़ा ₹2,870 - ₹2,880
  चावल परमल कच्चा ₹3,950 - ₹4,000
  चावल परमल सेला ₹3,800 - ₹3,900
  मक्की (बिहार) ₹2,650 - ₹2,675
  मक्की (यूपी) ₹2,540 - ₹2,550
  दाल उड़द छिलका ₹11,200 - ₹12,800
  चना देशी (छना) ₹8,200 - ₹8,400
  दाल चना ₹8,400 - ₹8,700
  काबली चना ₹8,200 - ₹12,200
  राजमां चित्रा (पुणे) ₹10,300 - ₹12,300
  राजमां चित्रा (चीन) ₹12,500 - ₹13,200
  राजमां शर्मिली ₹8,000 - ₹8,100
किराना जीरा ₹24,700 - ₹27,700
  धनिया ₹17,000 - ₹21,000
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) ₹17,500 - ₹18,500
  लालमिर्च तेजा ₹26,000 - ₹29,800
  हल्दी इरोड गट्ठा ₹19,300 - ₹19,400
  हल्दी निजामाबाद ₹22,100 - ₹24,800
  गोला ₹38,000 - ₹47,500
ड्राई फ्रूट्स (प्रति किग्रा) काजू (320 नं.) ₹1,000 - ₹1,020
  काजू (210 नं.) ₹1,060 - ₹1,090
  काजू (240 नं.) ₹1,030 - ₹1,040
  काजू (180 नं.) ₹1,150 - ₹1,160
  मखाना ₹825 - ₹1,350

5. बठिंडा मंडी

जिंस / वस्तु इकाई भाव (₹)
रुई (जे-34 पंजाब) प्रति मन ₹6,700 - ₹6,750
रुई (जे-34 हरियाणा) प्रति मन ₹6,700 - ₹6,725
रुई (जे-34 राजस्थान) प्रति मन ₹6,700 - ₹6,750
बिनौला प्रति क्विंटल ₹4,800 - ₹5,000
नरमा कपास (नई) प्रति क्विंटल ₹8,500 - ₹8,700
बिनौला खल प्रति क्विंटल ₹4,000 - ₹4,100
सरसों खल प्रति क्विंटल ₹3,400 - ₹3,450
गेहूं चोकर (29 किलो) प्रति बोरी ₹650
गेहूं चोकर (50 किलो) प्रति बोरी ₹1,200

लोहा और इस्पात का भाव

ब्रांड / श्रेणी 8 mm 10 mm 12 mm 16-25 mm 28-32 mm / 32 mm
कामधेनु ₹73,200 ₹72,000 ₹69,600 ₹70,800 -
अम्बा शक्ति-500 SD ₹71,600 ₹70,400 ₹69,700 ₹70,600 ₹70,900
अम्बा शक्ति-ट्राईकोर ₹69,900 ₹70,500 ₹68,100 ₹69,600 ₹66,000
केवीएस (KVS) TMT बार ₹72,200 ₹71,700 ₹69,600 ₹71,000 ₹68,200
जयभारत TMT ₹72,600 ₹71,400 ₹69,000 ₹70,000 -
अनमोल-500 SD ₹72,600 ₹71,400 ₹69,000 ₹70,000 -