Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Punjab Mandi Rates 31st August: पंजाब के मंडी भाव; गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Mon, 31 Aug 2026 07:00 AM (IST)

Punjab Mandi Bhav Today: 31 अगस्त 2026 को पंजाब मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें

यह प्रतीकात्मक तस्वीर है।

यह प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. अमृतसर में बासमती चावल और धान के भाव मजबूत।

  2. जालंधर में जीरा, धनिया और लाल मिर्च में तेजी।

  3. सोना 24 कैरेट 1,58,930 रुपये प्रति 10 ग्राम।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख मंडियों व थोक बाजारों में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसालों तथा औद्योगिक धातुओं के कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। अमृतसर मंडी में बासमती धान एवं चावल के भाव मजबूत बने रहे, जहां बासमती 1121 स्टीम 11,500 रुपये और शारबती चावल 5,800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका।

जालंधर मंडी में जीरा, धनिया और तेजा लाल मिर्च जैसी किराना जिंसों में तेजी दर्ज की गई, जबकि गेहूं का भाव 2,960 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

लुधियाना में राजमां चित्रा, अरहर दाल और उड़द के भाव स्थिर रहे। 

यह भी पढ़ें- पंजाब में 15 सितंबर के बाद बड़े सियासी फेरबदल के आसार, अकाली दल के दोनों धड़ों में किससे हाथ मिलाएगी BJP?

मंडियों के भाव 
मंडी सामग्री / जिंस विवरण / गुणवत्ता भाव (रुपये में)
खन्ना

 
राइसब्रान (खाद्य)
प्रति प्वाइंट
230
 
राइसब्रान (अखाद्य)
प्रति प्वाइंट
228
 
खल सरसों
प्रति क्विं.
3200
 
डीओसी राइसब्रान
बैच सफेद / कंटीन्यूअस (प्रति क्विं.)
1980
 
सरसों
प्रति टन
24500
 
सूरजमुखी
प्रति टन
31000
 
गेहूं
प्रति क्विं.
2870/2880
 
आटा
50 किलो
1620/1625
 
मैदा
50 किलो
1720/1725
 
सूजी
50 किलो
1745/1750
 
चोकर
45 किग्रा / 30 किग्रा
1150 / 720
 
मक्की बिहार
प्रति क्विं.
2700/2750
लुधियाना

 
राजमां चित्रा
प्रति क्विं.
10800/12500
 
अरहर दाल
प्रति क्विं.
10200/11800
 
उड़द (साबुत / धोया / छिलका)
प्रति क्विं.
10000-12500
 
दाल मसूर
प्रति क्विं.
7200/10500
 
चनादाल
प्रति क्विं.
7400/8000
 
काबली चना
प्रति क्विं.
7200/11900
 
मूंग (साबुत / धोया)
प्रति क्विं.
8500-11100
 
बेसन (एग्रो प्योर)
35 किग्रा.
3175
 
चावल (1121 सेला / DB सेला / शरबती स्टीम)
प्रति क्विं.
7600-10200
 
तेल (बिनौला / चावल / सरसों)
प्रति क्विं.
13300-16800
 
खल (सरसों / बिनौला)
प्रति क्विं.
3550-4300
 
जीरा
प्रति क्विं.
23000/26400
 
धनिया
प्रति क्विं.
16800/19700
 
हल्दी
प्रति क्विं.
18900/23000
 
केसर (कश्मीरी)
प्रति ग्राम
275/280
अमृतसर

 
बासमती (1121 नं.) चावल
स्टीम / सेला (प्रति क्विं.)
10000-11500
 
शरबती चावल
सेला / स्टीम (प्रति क्विं.)
6800-7800
 
चावल (1509) सेला
प्रति क्विं.
9000/9200
 
धान (1121 / 1509 / शरबती)
प्रति क्विं.
3600-5700
 
PR-11 चावल
प्रति क्विं.
6200/6300
 
देशी चना / चनादाल
प्रति क्विं.
7400-8000
 
गुड़ (देशी पंजाब) / शक्कर / खांड
प्रति क्विं.
5900-6300
जालंधर

 
गेहूं दड़ा
प्रति क्विं.
2950/2960
 
चावल परमल (कच्चा / सेला)
प्रति क्विं.
4000-4200
 
मक्की (बिहार / यूपी)
प्रति क्विं.
2600-2660
 
दालें (उड़द छिलका / चना / काबली चना)
प्रति क्विं.
7450-12000
 
राजमां चित्रा (पुणे / चीन)
प्रति क्विं.
8600-12000
 
जीरा / धनिया / लालमिर्च / हल्दी
प्रति क्विं.
17200-29800
 
काजू (320/210/240/180 नं.)
प्रति किलो
1000-1160
 
मखाना
प्रति किलो
750/1250
 
गोला
प्रति क्विं.
42500/47000
बठिंडा

 
रुई (J-34 पंजाब / हरियाणा / राजस्थान)
प्रति मन
6725-7050
 
बिनौला
प्रति मन
4800/4900
 
नरमा कपास (नई)
प्रति मन
8100/8150
 
खल (बिनौला / सरसों)
प्रति क्विं.
3600-4850
 
गेहूं चोकर
29 किलो / 50 किलो
600 / 1120
 

यह भी पढ़ें- जूते की दुकान बनी जासूसी का ठिकाना! लुधियाना में सैन्य वाहनों पर नजर रखने वाले नेटवर्क के दो और जासूस गिरफ्तार

सराफा बाजार

 
वस्तु / प्रकार मात्रा दर (₹)
सोना 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम 1,58,930
सोना स्टैंडर्ड प्रति 10 ग्राम 1,61,500
आभूषण (22 कैरेट) प्रति 10 ग्राम 1,48,200
गिन्नी प्रति नग 1,23,800
चांदी तेजाबी 2,54,900
चांदी का सिक्का 2,74,000
 

यह भी पढ़ें- नशा तस्करों के खिलाफ आवाज उठाना अमृतसर के सरपंच को पड़ा भारी, तीसरी बार हुआ जानलेवा हमला; वीडियो बना खोली पोल