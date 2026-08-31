Punjab Mandi Rates 31st August: पंजाब के मंडी भाव; गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
Punjab Mandi Bhav Today: 31 अगस्त 2026 को पंजाब मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
HighLights
अमृतसर में बासमती चावल और धान के भाव मजबूत।
जालंधर में जीरा, धनिया और लाल मिर्च में तेजी।
सोना 24 कैरेट 1,58,930 रुपये प्रति 10 ग्राम।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख मंडियों व थोक बाजारों में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसालों तथा औद्योगिक धातुओं के कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। अमृतसर मंडी में बासमती धान एवं चावल के भाव मजबूत बने रहे, जहां बासमती 1121 स्टीम 11,500 रुपये और शारबती चावल 5,800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका।
लुधियाना में राजमां चित्रा, अरहर दाल और उड़द के भाव स्थिर रहे।
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मंडियों के भाव
|मंडी
|सामग्री / जिंस
|विवरण / गुणवत्ता
|भाव (रुपये में)
|
खन्ना
|
राइसब्रान (खाद्य)
|
प्रति प्वाइंट
|
230
|
राइसब्रान (अखाद्य)
|
प्रति प्वाइंट
|
228
|
खल सरसों
|
प्रति क्विं.
|
3200
|
डीओसी राइसब्रान
|
बैच सफेद / कंटीन्यूअस (प्रति क्विं.)
|
1980
|
सरसों
|
प्रति टन
|
24500
|
सूरजमुखी
|
प्रति टन
|
31000
|
गेहूं
|
प्रति क्विं.
|
2870/2880
|
आटा
|
50 किलो
|
1620/1625
|
मैदा
|
50 किलो
|
1720/1725
|
सूजी
|
50 किलो
|
1745/1750
|
चोकर
|
45 किग्रा / 30 किग्रा
|
1150 / 720
|
मक्की बिहार
|
प्रति क्विं.
|
2700/2750
|
लुधियाना
|
राजमां चित्रा
|
प्रति क्विं.
|
10800/12500
|
अरहर दाल
|
प्रति क्विं.
|
10200/11800
|
उड़द (साबुत / धोया / छिलका)
|
प्रति क्विं.
|
10000-12500
|
दाल मसूर
|
प्रति क्विं.
|
7200/10500
|
चनादाल
|
प्रति क्विं.
|
7400/8000
|
काबली चना
|
प्रति क्विं.
|
7200/11900
|
मूंग (साबुत / धोया)
|
प्रति क्विं.
|
8500-11100
|
बेसन (एग्रो प्योर)
|
35 किग्रा.
|
3175
|
चावल (1121 सेला / DB सेला / शरबती स्टीम)
|
प्रति क्विं.
|
7600-10200
|
तेल (बिनौला / चावल / सरसों)
|
प्रति क्विं.
|
13300-16800
|
खल (सरसों / बिनौला)
|
प्रति क्विं.
|
3550-4300
|
जीरा
|
प्रति क्विं.
|
23000/26400
|
धनिया
|
प्रति क्विं.
|
16800/19700
|
हल्दी
|
प्रति क्विं.
|
18900/23000
|
केसर (कश्मीरी)
|
प्रति ग्राम
|
275/280
|
अमृतसर
|
बासमती (1121 नं.) चावल
|
स्टीम / सेला (प्रति क्विं.)
|
10000-11500
|
शरबती चावल
|
सेला / स्टीम (प्रति क्विं.)
|
6800-7800
|
चावल (1509) सेला
|
प्रति क्विं.
|
9000/9200
|
धान (1121 / 1509 / शरबती)
|
प्रति क्विं.
|
3600-5700
|
PR-11 चावल
|
प्रति क्विं.
|
6200/6300
|
देशी चना / चनादाल
|
प्रति क्विं.
|
7400-8000
|
गुड़ (देशी पंजाब) / शक्कर / खांड
|
प्रति क्विं.
|
5900-6300
|
जालंधर
|
गेहूं दड़ा
|
प्रति क्विं.
|
2950/2960
|
चावल परमल (कच्चा / सेला)
|
प्रति क्विं.
|
4000-4200
|
मक्की (बिहार / यूपी)
|
प्रति क्विं.
|
2600-2660
|
दालें (उड़द छिलका / चना / काबली चना)
|
प्रति क्विं.
|
7450-12000
|
राजमां चित्रा (पुणे / चीन)
|
प्रति क्विं.
|
8600-12000
|
जीरा / धनिया / लालमिर्च / हल्दी
|
प्रति क्विं.
|
17200-29800
|
काजू (320/210/240/180 नं.)
|
प्रति किलो
|
1000-1160
|
मखाना
|
प्रति किलो
|
750/1250
|
गोला
|
प्रति क्विं.
|
42500/47000
|
बठिंडा
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रुई (J-34 पंजाब / हरियाणा / राजस्थान)
|
प्रति मन
|
6725-7050
|
बिनौला
|
प्रति मन
|
4800/4900
|
नरमा कपास (नई)
|
प्रति मन
|
8100/8150
|
खल (बिनौला / सरसों)
|
प्रति क्विं.
|
3600-4850
|
गेहूं चोकर
|
29 किलो / 50 किलो
|
600 / 1120
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सराफा बाजार
|वस्तु / प्रकार
|मात्रा
|दर (₹)
|सोना 24 कैरेट
|प्रति 10 ग्राम
|1,58,930
|सोना स्टैंडर्ड
|प्रति 10 ग्राम
|1,61,500
|आभूषण (22 कैरेट)
|प्रति 10 ग्राम
|1,48,200
|गिन्नी
|प्रति नग
|1,23,800
|चांदी तेजाबी
|—
|2,54,900
|चांदी का सिक्का
|—
|2,74,000