Punjab Mandi Rates 31st August: पंजाब के मंडी भाव; गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

खन्ना

राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्वाइंट 230

राइसब्रान (अखाद्य) प्रति प्वाइंट 228

खल सरसों प्रति क्विं. 3200

डीओसी राइसब्रान बैच सफेद / कंटीन्यूअस (प्रति क्विं.) 1980

सरसों प्रति टन 24500

सूरजमुखी प्रति टन 31000

गेहूं प्रति क्विं. 2870/2880

आटा 50 किलो 1620/1625

मैदा 50 किलो 1720/1725

सूजी 50 किलो 1745/1750

चोकर 45 किग्रा / 30 किग्रा 1150 / 720

मक्की बिहार प्रति क्विं. 2700/2750

लुधियाना

राजमां चित्रा प्रति क्विं. 10800/12500

अरहर दाल प्रति क्विं. 10200/11800

उड़द (साबुत / धोया / छिलका) प्रति क्विं. 10000-12500

दाल मसूर प्रति क्विं. 7200/10500

चनादाल प्रति क्विं. 7400/8000

काबली चना प्रति क्विं. 7200/11900

मूंग (साबुत / धोया) प्रति क्विं. 8500-11100

बेसन (एग्रो प्योर) 35 किग्रा. 3175

चावल (1121 सेला / DB सेला / शरबती स्टीम) प्रति क्विं. 7600-10200

तेल (बिनौला / चावल / सरसों) प्रति क्विं. 13300-16800

खल (सरसों / बिनौला) प्रति क्विं. 3550-4300

जीरा प्रति क्विं. 23000/26400

धनिया प्रति क्विं. 16800/19700

हल्दी प्रति क्विं. 18900/23000

केसर (कश्मीरी) प्रति ग्राम 275/280

अमृतसर

बासमती (1121 नं.) चावल स्टीम / सेला (प्रति क्विं.) 10000-11500

शरबती चावल सेला / स्टीम (प्रति क्विं.) 6800-7800

चावल (1509) सेला प्रति क्विं. 9000/9200

धान (1121 / 1509 / शरबती) प्रति क्विं. 3600-5700

PR-11 चावल प्रति क्विं. 6200/6300

देशी चना / चनादाल प्रति क्विं. 7400-8000

गुड़ (देशी पंजाब) / शक्कर / खांड प्रति क्विं. 5900-6300

जालंधर

गेहूं दड़ा प्रति क्विं. 2950/2960

चावल परमल (कच्चा / सेला) प्रति क्विं. 4000-4200

मक्की (बिहार / यूपी) प्रति क्विं. 2600-2660

दालें (उड़द छिलका / चना / काबली चना) प्रति क्विं. 7450-12000

राजमां चित्रा (पुणे / चीन) प्रति क्विं. 8600-12000

जीरा / धनिया / लालमिर्च / हल्दी प्रति क्विं. 17200-29800

काजू (320/210/240/180 नं.) प्रति किलो 1000-1160

मखाना प्रति किलो 750/1250

गोला प्रति क्विं. 42500/47000

बठिंडा

रुई (J-34 पंजाब / हरियाणा / राजस्थान) प्रति मन 6725-7050

बिनौला प्रति मन 4800/4900

नरमा कपास (नई) प्रति मन 8100/8150

खल (बिनौला / सरसों) प्रति क्विं. 3600-4850