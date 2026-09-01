Punjab Mandi Rates 1st September: पंजाब के मंडी भाव; गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
श की प्रमुख मंडियों में गेहूं, दलहन, चावल और औद्योगिक धातुओं के भाव में मिला-जुला असर देखा गया है। लोहे ...और पढ़ें
HighLights
बासमती चावल, चना, उड़द दाल के भाव मजबूत।
गेहूं का दड़ा भाव 2870-2960 रुपये प्रति क्विंटल।
सरिया और अलौह धातुओं की नई दरें लागू।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की व्यापारिक मंडियों में खाद्यान्न, दलहन और औद्योगिक धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। कारोबारी गतिविधियों के बीच विभिन्न शहरों की मंडियों से जिंसों के नए भाव सामने आए हैं।
खाद्यान्न और दाल-दलहन बाजार में बासमती चावल, चना, उड़द और अरहर दाल के भावों में मजबूती देखी जा रही है। प्रमुख मंडियों में गेहूं का दड़ा भाव 2870 से 2960 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं, बासमती स्टीम चावल का भाव 11300 से 11500 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बना हुआ है। दलहन की बात करें तो राजमां और काबुली चने के दामों में स्थिरता देखी गई।
दूसरी ओर, लोहा-इस्पात और अलौह धातु बाजार में भी नई दरें लागू हो गई हैं। जीएसटी पेड सरिया का भाव 67600 रुपये से लेकर 71200 रुपये प्रति टन तक पहुंच गया है। तांबा, पीतल, स्क्रैप और एल्यूमीनियम के भाव में भी मांग के अनुसार बदलाव देखने को मिल रहा है। कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में मांग बढ़ने से बाजार में और हलचल देखने को मिल सकती है।
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पंजाब मंडी भाव:
|मंडी
|जिंस / वस्तु
|दर / भाव (₹ में)
|खन्ना
|राइसब्रान (खाद्य) (प्रति पॉइंट)
|
230
|राइसब्रान (अखाद्य) (प्रति पॉइंट)
|
228
|खल सरसों (प्रति क्विंटल)
|
3200
|DOC राइसब्रान बैच सफेद (प्रति क्विंटल)
|
2000
|DOC राइसब्रान कंटिन्यूअस (प्रति क्विंटल)
|
1980
|DOC सरसों (प्रति टन)
|
25000
|DOC सूरजमुखी (प्रति टन)
|
31000
|गेहूं (प्रति क्विंटल)
|
2870 - 2880
|आटा (50 किलो)
|
1620 - 1625
|मैदा (50 किलो)
|
1720 - 1725
|सूजी (50 किलो)
|
1745 - 1750
|चोकर (45 किग्रा)
|
1150
|चोकर (30 किग्रा)
|
720
|मक्की बिहार (प्रति क्विंटल)
|
2700 - 2750
|लुधियाना
|राजमां चित्रा (प्रति क्विंटल)
|
10800 - 12500
|अरहर दाल (प्रति क्विंटल)
|
10200 - 11800
|उड़द साबुत (प्रति क्विंटल)
|
10000 - 12000
|उड़द धोया (प्रति क्विंटल)
|
11000 - 12500
|उड़द छिलका (प्रति क्विंटल)
|
10600 - 12000
|दाल मसूर (प्रति क्विंटल)
|
7200 - 10500
|चनादाल (प्रति क्विंटल)
|
7400 - 8000
|एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)
|
3175
|काबुली चना (प्रति क्विंटल)
|
7200 - 11900
|मूंग साबुत (प्रति क्विंटल)
|
8500 - 9800
|मूंग धोया (प्रति क्विंटल)
|
9300 - 11100
|चावल DB सेला (प्रति क्विंटल)
|
9600 - 9700
|चावल शरबती स्टीम (प्रति क्विंटल)
|
7600 - 7800
|चावल 1121 सेला (प्रति क्विंटल)
|
10000 - 10200
|तेल बिनौला (प्रति क्विंटल)
|
15200
|चावल तेल (प्रति क्विंटल)
|
13300
|तेल सरसों (प्रति क्विंटल)
|
16800 - 16850
|खल सरसों (प्रति क्विंटल)
|
3550 - 3650
|खल बिनौला (प्रति क्विंटल)
|
4200 - 4300
|DOC मूंगफली (प्रति क्विंटल)
|
38000
|जीरा (प्रति क्विंटल)
|
23000 - 26600
|धनिया (प्रति क्विंटल)
|
16800 - 19700
|हल्दी (प्रति क्विंटल)
|
19100 - 23200
|केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)
|
275 - 280
|अमृतसर
|चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम (प्रति क्विंटल)
|
11300 - 11500
|चावल बासमती (1121 नं.) सेला (प्रति क्विंटल)
|
10000 - 10400
|चावल शरबती सेला (प्रति क्विंटल)
|
6800 - 7000
|चावल शरबती स्टीम (प्रति क्विंटल)
|
7700 - 7800
|चावल (1509) सेला (प्रति क्विंटल)
|
9000 - 9200
|धान शरबती (प्रति क्विंटल)
|
3600 - 3700
|धान बासमती 1121 (प्रति क्विंटल)
|
5600 - 5700
|धान (1509) (प्रति क्विंटल)
|
4600 - 4700
|PR-11 चावल (प्रति क्विंटल)
|
6200 - 6300
|देशी चना (प्रति क्विंटल)
|
7400 - 7500
|चनादाल (प्रति क्विंटल)
|
7750 - 8000
|गुड़ देशी पंजाब (प्रति क्विंटल)
|
6000 - 6100
|शक्कर देशी (प्रति क्विंटल)
|
6200 - 6300
|बूरा खांड (प्रति क्विंटल)
|
5900 - 5950
|जालंधर
|गेहूं दड़ा (प्रति क्विंटल)
|
2950 - 2960
|चावल परमल कच्चा (प्रति क्विंटल)
|
4100 - 4200
|चावल परमल सेला (प्रति क्विंटल)
|
4000 - 4200
|मक्की बिहार (प्रति क्विंटल)
|
2650 - 2660
|मक्की यूपी (प्रति क्विंटल)
|
2600 - 2625
|दाल उड़द छिलका (प्रति क्विंटल)
|
10000 - 11800
|चना देशी छना (प्रति क्विंटल)
|
7450 - 7500
|दाल चना (प्रति क्विंटल)
|
7600 - 7800
|काबुली चना (प्रति क्विंटल)
|
8000 - 12000
|राजमां चित्रा पुणे (प्रति क्विंटल)
|
8600 - 10500
|राजमां चित्रा चीन (प्रति क्विंटल)
|
11500 - 12000
|शर्मिली (प्रति क्विंटल)
|
7600 - 7800
|जीरा (प्रति क्विंटल)
|
24800 - 27800
|धनिया (प्रति क्विंटल)
|
17200 - 21000
|लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) (प्रति क्विंटल)
|
17500 - 18500
|लालमिर्च तेजा (प्रति क्विंटल)
|
26000 - 29800
|हल्दी इरोड गट्ठा (प्रति क्विंटल)
|
19100 - 19200
|हल्दी निजामाबाद (प्रति क्विंटल)
|
21700 - 22900
|काजू 320 नं. (प्रति किलो)
|
1000 - 1020
|काजू 210 नं. (प्रति किलो)
|
1060 - 1090
|काजू 240 नं. (प्रति किलो)
|
1030 - 1040
|काजू 180 नं. (प्रति किलो)
|
1150 - 1160
|मखाना (प्रति किलो)
|
750 - 1250
|गोला (प्रति क्विंटल)
|
42500 - 47000
|बठिंडा
|रुई J-34 पंजाब (प्रति मन)
|
6900 - 7050
|रुई हरियाणा (प्रति मन)
|
6700 - 6750
|रुई राजस्थान (प्रति मन)
|
6900 - 7050
|बिनौला (प्रति मन)
|
4700 - 4800
|नरमा कपास नई (प्रति मन)
|
8500 - 8600
|खल बिनौला (प्रति क्विंटल)
|
4700 - 4800
|सरसों खल (प्रति क्विंटल)
|
3600 - 3650
|गेहूं चोकर (29 किलो)
|
600
|गेहूं चोकर (50 किलो)
|
1120
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पंजाब सराफा
|धातु / सामग्री
|विवरण / मात्रा
|मूल्य (₹)
|सोना 24 कैरेट
|प्रति 10 ग्राम
|1,57,930
|सोना स्टैंडर्ड
|प्रति 10 ग्राम
|1,60,500
|आभूषण (22 कैरेट)
|प्रति 10 ग्राम
|1,47,200
|गिन्नी
|प्रति नग
|1,23,800
|चांदी तेजाबी
|प्रति इकाई (दी गई दर)
|2,54,900
|चांदी का सिक्का
|प्रति इकाई (दी गई दर)
|2,74,000
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