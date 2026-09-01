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Punjab Mandi Rates 1st September: पंजाब के मंडी भाव; गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 07:00 AM (IST)

श की प्रमुख मंडियों में गेहूं, दलहन, चावल और औद्योगिक धातुओं के भाव में मिला-जुला असर देखा गया है। लोहे ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतिकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतिकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. बासमती चावल, चना, उड़द दाल के भाव मजबूत।

  2. गेहूं का दड़ा भाव 2870-2960 रुपये प्रति क्विंटल।

  3. सरिया और अलौह धातुओं की नई दरें लागू।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की व्यापारिक मंडियों में खाद्यान्न, दलहन और औद्योगिक धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। कारोबारी गतिविधियों के बीच विभिन्न शहरों की मंडियों से जिंसों के नए भाव सामने आए हैं

खाद्यान्न और दाल-दलहन बाजार में बासमती चावल, चना, उड़द और अरहर दाल के भावों में मजबूती देखी जा रही है। प्रमुख मंडियों में गेहूं का दड़ा भाव 2870 से 2960 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं, बासमती स्टीम चावल का भाव 11300 से 11500 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बना हुआ है। दलहन की बात करें तो राजमां और काबुली चने के दामों में स्थिरता देखी गई

दूसरी ओर, लोहा-इस्पात और अलौह धातु बाजार में भी नई दरें लागू हो गई हैं। जीएसटी पेड सरिया का भाव 67600 रुपये से लेकर 71200 रुपये प्रति टन तक पहुंच गया है। तांबा, पीतल, स्क्रैप और एल्यूमीनियम के भाव में भी मांग के अनुसार बदलाव देखने को मिल रहा है। कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में मांग बढ़ने से बाजार में और हलचल देखने को मिल सकती है।

 

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पंजाब मंडी भाव:

मंडी जिंस / वस्तु दर / भाव (₹ में)
खन्ना राइसब्रान (खाद्य) (प्रति पॉइंट)

230
  राइसब्रान (अखाद्य) (प्रति पॉइंट)

228
  खल सरसों (प्रति क्विंटल)

3200
  DOC राइसब्रान बैच सफेद (प्रति क्विंटल)

2000
  DOC राइसब्रान कंटिन्यूअस (प्रति क्विंटल)

1980
  DOC सरसों (प्रति टन)

25000
  DOC सूरजमुखी (प्रति टन)

31000
  गेहूं (प्रति क्विंटल)

2870 - 2880
  आटा (50 किलो)

1620 - 1625
  मैदा (50 किलो)

1720 - 1725
  सूजी (50 किलो)

1745 - 1750
  चोकर (45 किग्रा)

1150
  चोकर (30 किग्रा)

720
  मक्की बिहार (प्रति क्विंटल)

2700 - 2750
लुधियाना राजमां चित्रा (प्रति क्विंटल)

10800 - 12500
  अरहर दाल (प्रति क्विंटल)

10200 - 11800
  उड़द साबुत (प्रति क्विंटल)

10000 - 12000
  उड़द धोया (प्रति क्विंटल)

11000 - 12500
  उड़द छिलका (प्रति क्विंटल)

10600 - 12000
  दाल मसूर (प्रति क्विंटल)

7200 - 10500
  चनादाल (प्रति क्विंटल)

7400 - 8000
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)

3175
  काबुली चना (प्रति क्विंटल)

7200 - 11900
  मूंग साबुत (प्रति क्विंटल)

8500 - 9800
  मूंग धोया (प्रति क्विंटल)

9300 - 11100
  चावल DB सेला (प्रति क्विंटल)

9600 - 9700
  चावल शरबती स्टीम (प्रति क्विंटल)

7600 - 7800
  चावल 1121 सेला (प्रति क्विंटल)

10000 - 10200
  तेल बिनौला (प्रति क्विंटल)

15200
  चावल तेल (प्रति क्विंटल)

13300
  तेल सरसों (प्रति क्विंटल)

16800 - 16850
  खल सरसों (प्रति क्विंटल)

3550 - 3650
  खल बिनौला (प्रति क्विंटल)

4200 - 4300
  DOC मूंगफली (प्रति क्विंटल)

38000
  जीरा (प्रति क्विंटल)

23000 - 26600
  धनिया (प्रति क्विंटल)

16800 - 19700
  हल्दी (प्रति क्विंटल)

19100 - 23200
  केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)

275 - 280
अमृतसर चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम (प्रति क्विंटल)

11300 - 11500
  चावल बासमती (1121 नं.) सेला (प्रति क्विंटल)

10000 - 10400
  चावल शरबती सेला (प्रति क्विंटल)

6800 - 7000
  चावल शरबती स्टीम (प्रति क्विंटल)

7700 - 7800
  चावल (1509) सेला (प्रति क्विंटल)

9000 - 9200
  धान शरबती (प्रति क्विंटल)

3600 - 3700
  धान बासमती 1121 (प्रति क्विंटल)

5600 - 5700
  धान (1509) (प्रति क्विंटल)

4600 - 4700
  PR-11 चावल (प्रति क्विंटल)

6200 - 6300
  देशी चना (प्रति क्विंटल)

7400 - 7500
  चनादाल (प्रति क्विंटल)

7750 - 8000
  गुड़ देशी पंजाब (प्रति क्विंटल)

6000 - 6100
  शक्कर देशी (प्रति क्विंटल)

6200 - 6300
  बूरा खांड (प्रति क्विंटल)

5900 - 5950
जालंधर गेहूं दड़ा (प्रति क्विंटल)

2950 - 2960
  चावल परमल कच्चा (प्रति क्विंटल)

4100 - 4200
  चावल परमल सेला (प्रति क्विंटल)

4000 - 4200
  मक्की बिहार (प्रति क्विंटल)

2650 - 2660
  मक्की यूपी (प्रति क्विंटल)

2600 - 2625
  दाल उड़द छिलका (प्रति क्विंटल)

10000 - 11800
  चना देशी छना (प्रति क्विंटल)

7450 - 7500
  दाल चना (प्रति क्विंटल)

7600 - 7800
  काबुली चना (प्रति क्विंटल)

8000 - 12000
  राजमां चित्रा पुणे (प्रति क्विंटल)

8600 - 10500
  राजमां चित्रा चीन (प्रति क्विंटल)

11500 - 12000
  शर्मिली (प्रति क्विंटल)

7600 - 7800
  जीरा (प्रति क्विंटल)

24800 - 27800
  धनिया (प्रति क्विंटल)

17200 - 21000
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) (प्रति क्विंटल)

17500 - 18500
  लालमिर्च तेजा (प्रति क्विंटल)

26000 - 29800
  हल्दी इरोड गट्ठा (प्रति क्विंटल)

19100 - 19200
  हल्दी निजामाबाद (प्रति क्विंटल)

21700 - 22900
  काजू 320 नं. (प्रति किलो)

1000 - 1020
  काजू 210 नं. (प्रति किलो)

1060 - 1090
  काजू 240 नं. (प्रति किलो)

1030 - 1040
  काजू 180 नं. (प्रति किलो)

1150 - 1160
  मखाना (प्रति किलो)

750 - 1250
  गोला (प्रति क्विंटल)

42500 - 47000
बठिंडा रुई J-34 पंजाब (प्रति मन)

6900 - 7050
  रुई हरियाणा (प्रति मन)

6700 - 6750
  रुई राजस्थान (प्रति मन)

6900 - 7050
  बिनौला (प्रति मन)

4700 - 4800
  नरमा कपास नई (प्रति मन)

8500 - 8600
  खल बिनौला (प्रति क्विंटल)

4700 - 4800
  सरसों खल (प्रति क्विंटल)

3600 - 3650
  गेहूं चोकर (29 किलो)

600
  गेहूं चोकर (50 किलो)

1120
 

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पंजाब सराफा

धातु / सामग्री विवरण / मात्रा मूल्य (₹)
सोना 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम 1,57,930
सोना स्टैंडर्ड प्रति 10 ग्राम 1,60,500
आभूषण (22 कैरेट) प्रति 10 ग्राम 1,47,200
गिन्नी प्रति नग 1,23,800
चांदी तेजाबी प्रति इकाई (दी गई दर) 2,54,900
चांदी का सिक्का प्रति इकाई (दी गई दर) 2,74,000

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