Punjab Mandi Rates 1st September: पंजाब के मंडी भाव; गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) (प्रति पॉइंट) 230

राइसब्रान (अखाद्य) (प्रति पॉइंट) 228

खल सरसों (प्रति क्विंटल) 3200

DOC राइसब्रान बैच सफेद (प्रति क्विंटल) 2000

DOC राइसब्रान कंटिन्यूअस (प्रति क्विंटल) 1980

DOC सरसों (प्रति टन) 25000

DOC सूरजमुखी (प्रति टन) 31000

गेहूं (प्रति क्विंटल) 2870 - 2880

आटा (50 किलो) 1620 - 1625

मैदा (50 किलो) 1720 - 1725

सूजी (50 किलो) 1745 - 1750

चोकर (45 किग्रा) 1150

चोकर (30 किग्रा) 720

मक्की बिहार (प्रति क्विंटल) 2700 - 2750

लुधियाना राजमां चित्रा (प्रति क्विंटल) 10800 - 12500

अरहर दाल (प्रति क्विंटल) 10200 - 11800

उड़द साबुत (प्रति क्विंटल) 10000 - 12000

उड़द धोया (प्रति क्विंटल) 11000 - 12500

उड़द छिलका (प्रति क्विंटल) 10600 - 12000

दाल मसूर (प्रति क्विंटल) 7200 - 10500

चनादाल (प्रति क्विंटल) 7400 - 8000

एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) 3175

काबुली चना (प्रति क्विंटल) 7200 - 11900

मूंग साबुत (प्रति क्विंटल) 8500 - 9800

मूंग धोया (प्रति क्विंटल) 9300 - 11100

चावल DB सेला (प्रति क्विंटल) 9600 - 9700

चावल शरबती स्टीम (प्रति क्विंटल) 7600 - 7800

चावल 1121 सेला (प्रति क्विंटल) 10000 - 10200

तेल बिनौला (प्रति क्विंटल) 15200

चावल तेल (प्रति क्विंटल) 13300

तेल सरसों (प्रति क्विंटल) 16800 - 16850

खल सरसों (प्रति क्विंटल) 3550 - 3650

खल बिनौला (प्रति क्विंटल) 4200 - 4300

DOC मूंगफली (प्रति क्विंटल) 38000

जीरा (प्रति क्विंटल) 23000 - 26600

धनिया (प्रति क्विंटल) 16800 - 19700

हल्दी (प्रति क्विंटल) 19100 - 23200

केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) 275 - 280

अमृतसर चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम (प्रति क्विंटल) 11300 - 11500

चावल बासमती (1121 नं.) सेला (प्रति क्विंटल) 10000 - 10400

चावल शरबती सेला (प्रति क्विंटल) 6800 - 7000

चावल शरबती स्टीम (प्रति क्विंटल) 7700 - 7800

चावल (1509) सेला (प्रति क्विंटल) 9000 - 9200

धान शरबती (प्रति क्विंटल) 3600 - 3700

धान बासमती 1121 (प्रति क्विंटल) 5600 - 5700

धान (1509) (प्रति क्विंटल) 4600 - 4700

PR-11 चावल (प्रति क्विंटल) 6200 - 6300

देशी चना (प्रति क्विंटल) 7400 - 7500

चनादाल (प्रति क्विंटल) 7750 - 8000

गुड़ देशी पंजाब (प्रति क्विंटल) 6000 - 6100

शक्कर देशी (प्रति क्विंटल) 6200 - 6300

बूरा खांड (प्रति क्विंटल) 5900 - 5950

जालंधर गेहूं दड़ा (प्रति क्विंटल) 2950 - 2960

चावल परमल कच्चा (प्रति क्विंटल) 4100 - 4200

चावल परमल सेला (प्रति क्विंटल) 4000 - 4200

मक्की बिहार (प्रति क्विंटल) 2650 - 2660

मक्की यूपी (प्रति क्विंटल) 2600 - 2625

दाल उड़द छिलका (प्रति क्विंटल) 10000 - 11800

चना देशी छना (प्रति क्विंटल) 7450 - 7500

दाल चना (प्रति क्विंटल) 7600 - 7800

काबुली चना (प्रति क्विंटल) 8000 - 12000

राजमां चित्रा पुणे (प्रति क्विंटल) 8600 - 10500

राजमां चित्रा चीन (प्रति क्विंटल) 11500 - 12000

शर्मिली (प्रति क्विंटल) 7600 - 7800

जीरा (प्रति क्विंटल) 24800 - 27800

धनिया (प्रति क्विंटल) 17200 - 21000

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) (प्रति क्विंटल) 17500 - 18500

लालमिर्च तेजा (प्रति क्विंटल) 26000 - 29800

हल्दी इरोड गट्ठा (प्रति क्विंटल) 19100 - 19200

हल्दी निजामाबाद (प्रति क्विंटल) 21700 - 22900

काजू 320 नं. (प्रति किलो) 1000 - 1020

काजू 210 नं. (प्रति किलो) 1060 - 1090

काजू 240 नं. (प्रति किलो) 1030 - 1040

काजू 180 नं. (प्रति किलो) 1150 - 1160

मखाना (प्रति किलो) 750 - 1250

गोला (प्रति क्विंटल) 42500 - 47000

बठिंडा रुई J-34 पंजाब (प्रति मन) 6900 - 7050

रुई हरियाणा (प्रति मन) 6700 - 6750

रुई राजस्थान (प्रति मन) 6900 - 7050

बिनौला (प्रति मन) 4700 - 4800

नरमा कपास नई (प्रति मन) 8500 - 8600

खल बिनौला (प्रति क्विंटल) 4700 - 4800

सरसों खल (प्रति क्विंटल) 3600 - 3650

गेहूं चोकर (29 किलो) 600