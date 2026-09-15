Punjab Mandi Bhav 15th September: पंजाब की मंडियों में गेहूं-बासमती व कपास के दामों में बदलाव, पढ़ें आज का ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को पंजाब की प्रमुख मंडियों- खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल-दलहन, तेल-तिलहन, किराना, सूखे मेवे तथा कपास के मंडियों में विभिन्न जिंसों की आवक और मांग के अनुसार भावों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला।

खन्ना मंडी में गेहूं का भाव 2890 से 2900 रुपये क्विंटल देखने को मिला। वहीं, लुधियाना मंडी में राजमां चित्रा 10000 रुपये से 12500 रुपये और बासमती 1121 सेला चावल 10000 से 10200 रुपये प्रति क्विंटल के दर से बिका।