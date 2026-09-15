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Punjab Mandi Bhav 15th September: पंजाब की मंडियों में गेहूं-बासमती व कपास के दामों में बदलाव, पढ़ें आज का ताजा अपडेट

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Tue, 15 Sep 2026 09:51 PM (IST)

15 सितंबर, 2026 को पंजाब की प्रमुख मंडियों में अनाज, दाल-दलहन और कपास सहित विभिन्न कृषि जिंसों के भावों में मिला-जुला रुझान देखा गया।

Punjab Mandi Bhav 15th September: अनाज और दलहन के ताजा भाव

Punjab Mandi Bhav 15th September: अनाज और दलहन के ताजा भाव

HighLights

  1. पंजाब की प्रमुख मंडियों में भावों में मिला-जुला रुझान

  2. खन्ना में गेहूं, लुधियाना में राजमां के भाव स्थिर रहे

  3. अमृतसर में बासमती चावल, बठिंडा में कपास के दाम दर्ज

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को पंजाब की प्रमुख मंडियों- खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल-दलहन, तेल-तिलहन, किराना, सूखे मेवे तथा कपास के मंडियों में विभिन्न जिंसों की आवक और मांग के अनुसार भावों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला।

खन्ना मंडी में गेहूं का भाव 2890 से 2900 रुपये क्विंटल देखने को मिला। वहीं, लुधियाना मंडी में राजमां चित्रा 10000 रुपये से 12500 रुपये और बासमती 1121 सेला चावल 10000 से 10200 रुपये प्रति क्विंटल के दर से बिका।

अगर बात करें अमृतसर मंडी की तो 1121 बासमती स्टीम चावन 10800 से 11000 रुपये का भाव दर्ज किया गया। बठिंडा मंडी में कॉटन (रूई जे-34) 6825 से 6850 रुपये प्रति मन की दर का भाव देखने को मिला।

पंजाब की प्रमुख मंडियों में दरों की लिस्ट 

पंजाब प्रमुख मंडी भाव (प्रति क्विंटल/दरें)

शहर जिंस / वस्तु भाव (रुपये में)
खन्ना गेहूं ₹2,890 - ₹2,900
सरसों खल ₹3,300
आटा (50 किलो) ₹1,590 - ₹1,600
मक्की (बिहार) ₹2,700 - ₹2,750
लुधियाना राजमां चित्रा ₹10,000 - ₹12,500
चना दाल ₹7,600 - ₹8,050
1121 सेला चावल ₹10,000 - ₹10,200
सरसों तेल ₹17,100 - ₹17,200
अमृतसर बासमती 1121 स्टीम ₹10,800 - ₹11,000
बासमती 1121 धान ₹5,500 - ₹5,600
गुड़ देशी (पंजाब) ₹5,900 - ₹6,000
जालंधर जीरा ₹24,800 - ₹27,800
हल्दी इरोड (गट्ठा) ₹19,200 - ₹19,300
काजू (320 नं.) (प्रति किलो) ₹1,000 - ₹1,020
भटिंडा रुई जे-34 (प्रति मन) ₹6,825 - ₹6,850
नरमा कपास (नई) ₹8,500 - ₹8,700
बिनौला खल ₹4,400 - ₹4,450