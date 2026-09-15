Punjab Mandi Bhav 15th September: पंजाब की मंडियों में गेहूं-बासमती व कपास के दामों में बदलाव, पढ़ें आज का ताजा अपडेट
15 सितंबर, 2026 को पंजाब की प्रमुख मंडियों में अनाज, दाल-दलहन और कपास सहित विभिन्न कृषि जिंसों के भावों में मिला-जुला रुझान देखा गया।
HighLights
पंजाब की प्रमुख मंडियों में भावों में मिला-जुला रुझान
खन्ना में गेहूं, लुधियाना में राजमां के भाव स्थिर रहे
अमृतसर में बासमती चावल, बठिंडा में कपास के दाम दर्ज
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को पंजाब की प्रमुख मंडियों- खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल-दलहन, तेल-तिलहन, किराना, सूखे मेवे तथा कपास के मंडियों में विभिन्न जिंसों की आवक और मांग के अनुसार भावों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला।
खन्ना मंडी में गेहूं का भाव 2890 से 2900 रुपये क्विंटल देखने को मिला। वहीं, लुधियाना मंडी में राजमां चित्रा 10000 रुपये से 12500 रुपये और बासमती 1121 सेला चावल 10000 से 10200 रुपये प्रति क्विंटल के दर से बिका।
अगर बात करें अमृतसर मंडी की तो 1121 बासमती स्टीम चावन 10800 से 11000 रुपये का भाव दर्ज किया गया। बठिंडा मंडी में कॉटन (रूई जे-34) 6825 से 6850 रुपये प्रति मन की दर का भाव देखने को मिला।
पंजाब की प्रमुख मंडियों में दरों की लिस्ट
पंजाब प्रमुख मंडी भाव (प्रति क्विंटल/दरें)
|शहर
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|खन्ना
|गेहूं
|₹2,890 - ₹2,900
|सरसों खल
|₹3,300
|आटा (50 किलो)
|₹1,590 - ₹1,600
|मक्की (बिहार)
|₹2,700 - ₹2,750
|लुधियाना
|राजमां चित्रा
|₹10,000 - ₹12,500
|चना दाल
|₹7,600 - ₹8,050
|1121 सेला चावल
|₹10,000 - ₹10,200
|सरसों तेल
|₹17,100 - ₹17,200
|अमृतसर
|बासमती 1121 स्टीम
|₹10,800 - ₹11,000
|बासमती 1121 धान
|₹5,500 - ₹5,600
|गुड़ देशी (पंजाब)
|₹5,900 - ₹6,000
|जालंधर
|जीरा
|₹24,800 - ₹27,800
|हल्दी इरोड (गट्ठा)
|₹19,200 - ₹19,300
|काजू (320 नं.) (प्रति किलो)
|₹1,000 - ₹1,020
|भटिंडा
|रुई जे-34 (प्रति मन)
|₹6,825 - ₹6,850
|नरमा कपास (नई)
|₹8,500 - ₹8,700
|बिनौला खल
|₹4,400 - ₹4,450