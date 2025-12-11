Language
    पंजाब मे धुंध बनेगी लोगों की मुसीबत, शीतलहर का यलो अलर्ट जारी, इन जिलों के लोग रहें सावधान

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:07 AM (IST)

    पंजाब में धुंध और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। धुंध के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता ह ...और पढ़ें

    अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दृश्य (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में आज, गुरुवार, ठंड को लेकर मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया, आज राज्य में हालात सामान्य रहने का अनुमान है। लेकिन ये राहत सिर्फ 24 घंटों के लिए है। पंजाब में शुक्रवार से धुंध व ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पड़ी बर्फबारी के असर अब पंजाब में देखने को मिलेगा। वहीं, प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही।

    मौसम विभाग के अनुसार, आज चाहे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। लेकिन शुक्रवार से हालात फिर बदल रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं अब लोगों को ठिठुरने पर मजबूर करेंगी।

    शुक्रवार हिमाचल प्रदेश से सटे राज्य के जिलों पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में धुंध व शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, शनिवार व रविवार हिमाचल प्रदेश से सटे 9 जिलों में धुंध व शीतलहर का अलर्ट जारी है। ये बदलाव ऊपरी पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के कारण हो रहा है।

    तापमान में बदलाव नहीं, सामान्य हुए हालात

    पंजाब के तापमान में बीते 24 घंटों में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला है। तापमान भी सामान्य बना हुआ है। बुधवार शाम अमृतसर का तापमान 22.1 डिग्री, लुध्शियाना का 24.6 डिग्री, पटियाला का 24.9 डिग्री, पठानकोट का 23 डिग्री, बठिंडा का 24.8 डिग्री और गुरदासपुर का 22 डिग्री दर्ज किया गया है।

    वहीं, न्यूनतम तापमान भी 4 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। सबसे कम तापमान फरीदकोट में रहा। यहां तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया।

    13 के बाद प्रदूषण से राहत के आसार

    13 दिसंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिलेगी। अगर पंजाब में बारिश हुई तो राज्य में प्रदूषण से राहत मिलेगी। वहीं, बुधवार शाम प्रदूषण विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार अमृतसर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 119, जालंधर 157, खन्ना 141, लुधियाना 107, मंडी गोबिंदगढ़ 218 और पटियाला 134 दर्ज किया गया।

    जानें आज कैसा रहेगा पंजाब के प्रमुख शहरों का मौसम

    अमृतसर- आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होगी। तापमान 6 से 23 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
    जालंधर- आसमान साफ रहेगा। तापमान 6 से 23 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
    लुधियाना- आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होगी। तापमान 7 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
    पटियाला- आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होगी। तापमान 8 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
    मोहाली- आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होगी। तापमान 11 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।