    पंजाब सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, ड्रोन समेत हेरोइन और हथियार जब्त

    By Akhilesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने अमृतसर और फिरोजपुर में अलग-अलग अभियान चलाकर ड्रोन, पिस्तौल और हेरोइन बरामद की है। फिरोजपुर के कमल वाला गांव में एक ड्रोन मिला, जिसका इस्तेमाल तस्करी के लिए होने का अनुमान है। राजा राय गांव के पास दो पिस्तौलें बरामद हुईं, जबकि अमृतसर के पंडोरी इलाके में 1.664 किलोग्राम हेरोइन मिली। बीएसएफ की सतर्कता से तस्करी रोकने में मदद मिल रही है।

    पंजाब बार्डर पर ड्रोन, हेरोइन और हथियार बरामद।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही सीमा सुरक्षा बल ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। बीएसएफ जवानों ने अमृतसर और फिरोजपुर सेक्टर में अलग-अलग अभियान चलाकर ड्रोन, पिस्तौल और हेरोइन बरामद की है।

    खुफिया जानकारी के आधार पर बीएसएफ ने फिरोजपुर जिले के गांव कमल वाला के पास खेतों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ड्रोन बरामद किया गया। अनुमान है कि ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान से तस्करी के लिए किया गया था।

    गांव राजा राय में छिपाकर रखे थे हथियार

    फिरोजपुर के ही गांव राजा राय के पास बीएसएफ ने एक और ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान खेतों में छिपाकर रखी गई 02 पिस्तौलें बरामद की गईं। माना जा रहा है कि तस्कर इन्हें भारतीय तस्करों तक पहुंचाने की कोशिश में थे।

    बीती रात अमृतसर के गांव पंडोरी इलाके में संदिग्ध हवाई हलचल का तकनीकी पता लगने पर जवानों ने तुरंत कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1.664 किलोग्राम हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया गया।
    हथियार और नशीले पदार्थों की ये लगातार बरामदगियां इस बात का प्रमाण हैं कि बल की तकनीकी क्षमता और अलर्टनेस पाकिस्तान से होने वाली ड्रोन आधारित तस्करी को रोकने में कारगर साबित हो रही है।