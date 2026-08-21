पंजाब में अकाली दल-भाजपा फिर आएंगे साथ? बिक्रम मजीठिया बोले- लोग गठबंधन चाहते हैं, फैसला नेतृत्व करेगा

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिर गठबंधन की चर्चाओं को एक बार फिर हवा मिल गई है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि पंजाब के लोग चाहते हैं कि दोनों पुराने सहयोगी दल फिर एक साथ आएं।

इसके साथ ही बिक्रम मजीठिया ने साफ किया कि गठबंधन होगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला दोनों दलों का नेतृत्व करेगा। अकाली दल और भाजपा ने लंबे समय तक मिलकर काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस गठबंधन को मजबूत किया था। बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भी दोनों दल साथ रहे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों दल अलग हो गए थे। हालांकि अब पंजाब की स्थिति, राज्य की सीमावर्ती भूमिका, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक ताने-बाने को देखते हुए लोग चाहते हैं कि अकाली दल और भाजपा फिर साथ आएं।

मजीठिया ने कहा कि हरसिमरत कौर बादल ने हाल में लोगों की भावनाओं को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि दोनों दल साथ आएंगे या नहीं, इसका निर्णय भाजपा और अकाली दल के शीर्ष नेतृत्व को करना है। इसका परिणाम क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा।

उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे समझौते हों, जिनसे दिल्ली से पंजाब के विकास और तरक्की के काम आगे बढ़ें तथा एक बार फिर प्रदेश में विकास की नींव मजबूत हो। इसके बाद अकाली दल और भाजपा के संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद भी दोनों दलों के बीच संभावित नजदीकी को लेकर अटकलें बढ़ी थीं।

वर्ष 2020 में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। बाद में वर्ष 2021 में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। अब 2027 के चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच संभावित पुनर्गठबंधन की चर्चा ने पंजाब की राजनीति में नए समीकरणों की संभावना पैदा कर दी है।