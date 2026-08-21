पंजाब में अकाली दल-भाजपा फिर आएंगे साथ? बिक्रम मजीठिया बोले- लोग गठबंधन चाहते हैं, फैसला नेतृत्व करेगा
बिक्रम मजीठिया ने कहा कि पंजाब के लोग अकाली दल और भाजपा को फिर साथ देखना चाहते हैं। 2027 चुनाव से पहले दोनों दलों के संभावित गठबंधन पर चर्चाएं तेज हैं।
HighLights
बिक्रम मजीठिया ने अकाली दल-भाजपा गठबंधन पर बयान दिया।
पंजाब की जनता दोनों दलों को फिर साथ चाहती है।
गठबंधन का अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व द्वारा होगा।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिर गठबंधन की चर्चाओं को एक बार फिर हवा मिल गई है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि पंजाब के लोग चाहते हैं कि दोनों पुराने सहयोगी दल फिर एक साथ आएं।
इसके साथ ही बिक्रम मजीठिया ने साफ किया कि गठबंधन होगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला दोनों दलों का नेतृत्व करेगा। अकाली दल और भाजपा ने लंबे समय तक मिलकर काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस गठबंधन को मजबूत किया था। बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भी दोनों दल साथ रहे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों दल अलग हो गए थे। हालांकि अब पंजाब की स्थिति, राज्य की सीमावर्ती भूमिका, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक ताने-बाने को देखते हुए लोग चाहते हैं कि अकाली दल और भाजपा फिर साथ आएं।
मजीठिया ने कहा कि हरसिमरत कौर बादल ने हाल में लोगों की भावनाओं को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि दोनों दल साथ आएंगे या नहीं, इसका निर्णय भाजपा और अकाली दल के शीर्ष नेतृत्व को करना है। इसका परिणाम क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा।
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हरसिमरत के बयान के बाद बढ़ी चर्चा
मजीठिया का बयान अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल के हालिया बयान के बाद आया है। हरसिमरत ने संगरूर में एक कार्यक्रम के दौरान गठबंधन को लेकर संकेत देते हुए कहा था कि उन्हें अभी कुछ कहना नहीं है और लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है।
उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे समझौते हों, जिनसे दिल्ली से पंजाब के विकास और तरक्की के काम आगे बढ़ें तथा एक बार फिर प्रदेश में विकास की नींव मजबूत हो।
इसके बाद अकाली दल और भाजपा के संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद भी दोनों दलों के बीच संभावित नजदीकी को लेकर अटकलें बढ़ी थीं।
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2020 में टूट गया था गठबंधन
अकाली दल और भाजपा का राजनीतिक गठबंधन कई दशक पुराना रहा है। अकाली दल वर्ष 1998 में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुआ था। दोनों दलों ने कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े तथा पंजाब में वर्ष 2007 से 2017 तक गठबंधन सरकार भी चलाई।
वर्ष 2020 में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। बाद में वर्ष 2021 में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। अब 2027 के चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच संभावित पुनर्गठबंधन की चर्चा ने पंजाब की राजनीति में नए समीकरणों की संभावना पैदा कर दी है।
मजीठिया ने कांग्रेस को भी घेरा
मजीठिया ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने सज्जन कुमार के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की और सवाल उठाया कि क्या पंजाब कांग्रेस के नेता उनके अंतिम संस्कार से दूरी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेताओं की स्थिति से पार्टी का रुख स्पष्ट हो सकता है।
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