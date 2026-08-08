अमृतसर में नशे में टल्ली पुलिसकर्मी ने रेलवे ट्रेक पर चढ़ा दी पीसीआर की गाड़ी, विभाग ने किया निलंबित

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भक्तांवाला रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रेक पर सीपीआर की अर्टिगा गाड़ी चढ़ाने वाले पुलिसकर्मी को पुलिस विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उसे तुरंत प्रभाव से पुलिस लाइन में हाजिरी भरने को कहा गया है।

आरोप है कि पुलिसकर्मी द्वारा यह हरकत शराब के नशे में टल्ली होकर की गई थी। जानकारी के मुताबिक पीसीआर के एएसआई ने कुछ दिन पहले भक्तांवाला रेलवे ट्रैक पर पीसीआर की अर्टिगा कार को चढ़ा दिया था। जब लोगों ने उसे देखा तो उसे समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन उसने समझाने पहुंचे लोगों के साथ ही झगड़ना आरंभ कर दिया। इसके बाद लोगों ने पुलिस के कंट्रोल रूम पर शिकायत की तो पुलिस कर्मियों ने उसे वहां पहुंच कर काबू किया।

एडीसीपी अमनदीप कर ने बताया कि कर्मी को निलंबित कर पुलिस लाइन में भेजा गया है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मंगवाई गई है। पता लगाया जा रहा है कि घटना के दौरान वह शराब के नशे में था या नहीं।