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अमृतसर में राहगीर पर अचानक से झपटा पिटबुल, वाहन चालक ने गाड़ी से टक्कर मारकर बचाई जान

By Digital Desk Edited By: Anku Chahar
Updated: Tue, 18 Aug 2026 01:47 PM (IST)

अमृतसर में एक पिटबुल ने राह चलते सुदेश विंकल पर हमला कर उनके कंधे को दबोच लिया।

घर का दरवाजा खुलते ही बाहर निकला कुत्ता (फाइल फोटो)

घर का दरवाजा खुलते ही बाहर निकला कुत्ता (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अमृतसर में पिटबुल ने राह चलते व्यक्ति पर हमला किया।

  2. वाहन चालक ने गाड़ी से टक्कर मारकर व्यक्ति को बचाया।

  3. कुत्ते के मालिक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के पटियाला में घुम्मन नगर इलाके के पास एक मकान देखने गए पति-पत्नी अंकित सभरवाल और उनकी पत्नी शिफाली पर एक पालतू पिटबुल कुत्ते द्वारा किए गए हमले के बाद अब अमृतसर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है।

एयरपोर्ट रोड निवासी सुदेश विंकल रात को गली में टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक पड़ोस घर के खुले दरवाजे से पिटबुल नस्ल का कुत्ता बाहर निकल आया। इससे पहले कि सुदेश कुछ समझ पाते, पिटबुल ने उन पर झपट्टा मार दिया और उनके कंधे को दांतों से दबोच लिया। कुत्ते ने इतनी मजबूती से पकड़ बनाया कि सुदेश के लिए उससे खुद को छुड़ाना मुश्किल हो गया।

घटना के समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। वह लगातार कुत्ते के चंगुल से निकलने का प्रयास करते रहे, लेकिन पिटबुल ने कंधा नहीं छोड़ा। इसी दौरान सड़क से एक वाहन चालक गुजर रहा था।

पिटबुल को हटाने का प्रयास किया

उसने पूरा घटनाक्रम देखा तो अपनी गाड़ी रोककर पिटबुल को हटाने का प्रयास किया। वाहन चालक ने दो-तीन बार वाहन से कुत्ते को टक्कर मारी, जिसके बाद पिटबुल ने सुदेश को छोड़ा और वहां से भाग गया।

घटना के बाद सुदेश ने कुत्ते के मालिक से संपर्क कर मामले की शिकायत की। सुदेश के अनुसार मालिक ने गंभीरता दिखाने के बजाय कथित तौर पर कहा कि कुत्ता है तो काटेगा ही। इसके बाद सुदेश ने पुलिस से शिकायत की।

शिकायत के आधार पर थाना सदर पुलिस ने पिटबुल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर नवतेज सिंह ने कहा कि पिटबुल को बरामद करने की कार्रवाई की जाएगी। बरामदगी के बाद उसे नगर निगम के हवाले किया जाएगा।