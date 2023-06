Amritsar Drone News: BSF ने पाकिस्तान से भेजा गया ड्रोन फिर मार गिराया, जांच के लिए भेजा गया लैब

अमृतसर, जागरण संवाददाता: सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की ओर से भेजे गए एक और ड्रोन को मार गिराया है। यह ड्रोन अमृतसर सेक्टर के ग्राम सैदपुर कलां क्षेत्र में घुसा था।

#WATCH | Border Security Force (BSF) recovered a Pakistani drone on June 12 on the outskirt of Shaidpur Kalan village, district - Amritsar. The recovered drone is a Quadcopter of model DJI Matrice 300 RTK series: Public Relations Officer, Punjab Frontier, BSF

(Video source: BSF) pic.twitter.com/yblzdhxG3N