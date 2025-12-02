Language
    सोशल मीडिया से करता है आतंकियों की भर्ती, कौन है पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी जिसके निशाने पर लॉरेंस का भाई अनमोल

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:36 AM (IST)

    पाकिस्तान स्थित डॉन शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में आतंकी मॉड्यूल खड़ा करने की साजिश रच रहा है। वह युवाओं को पैसों का लालच देकर और गैंगस्टर लाइफस्टाइल दिखाकर अपने नेटवर्क में शामिल करता है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार, भट्टी ISI के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने इस नेटवर्क से हथियार बरामद किए हैं और फरार सदस्यों की तलाश जारी है।

    पाकिस्तान स्थित डॉन शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में आतंकी मॉड्यूल खड़ा करने की साजिश रच रहा है (फोटो: जागरण)

    अनुज शर्मा, अमृतसर। पंजाब के गुरदासपुर और हरियाणा के हिसार में हुए हालिया ग्रेनेड हमलों के बाद पाकिस्तान में छिपा कुख्यात गैंगस्टर-आतंकी शहजाद भट्टी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सबसे बड़े निशाने पर आ गया है।

    दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त जांच में भट्टी को एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का प्रमुख मास्टरमाइंड पाया गया है, जो पाकिस्तान से बैठकर भारत में युवाओं को आतंक की ओर धकेलने की साजिश चला रहा है।

    भारतीय खूफिया एजेंसियों के डोजियर के अनुसार, भट्टी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का निवासी है और ISI के इशारे पर भारत-विरोधी गतिविधियां संचालित करता है। उसके पास मोरक्कन पासपोर्ट भी मौजूद है और वह UAE के रास्ते अपने ऑपरेशनों को संचालित करता है। सोशल मीडिया पर वह खुद को ‘इस्लाम और पाकिस्तान का सिपाही’बताता है।

    युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का ले रहा सहारा

    जांच में सामने आया है कि शहजाद भट्टी भारतीय युवाओं की भर्ती के लिए सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वह इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर बेरोजगार युवाओं को पैसों का लालच देता है और गैंगस्टर लाइफस्टाइल दिखाकर उन्हें अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाता है।

    गिरफ्तार युवाओं ने खुलासा किया कि भट्टी वीडियो के जरिये ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग देता था और मोबाइल पर ही हमले का समय, लोकेशन और पूरा ब्लूप्रिंट भेजता था। हवाला नेटवर्क के जरिए फंडिंग कर वह युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाता था।

    लॉरेंस का भाई अनमोल भी निशाने पर था

    गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर 25 नवंबर को हुआ ग्रेनेड हमला इसी मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसमें भट्टी ने अपने भारतीय साथियों को निर्देश दिए थे। इसके अलावा अमृतसर, फिरोजपुर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील स्थानों पर हमलों की रेकी वीडियो भी भट्टी को भेजी गई थीं।

    इतना ही नहीं, वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से भी संपर्क में था और बिश्नोई के भाई अनमोल की हत्या की साजिश में शामिल पाया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, हिसार के महिला थाने पर ग्रेनेड फेंकने की घटना का दावा भी इसी मॉड्यूल से जुड़ा है।

    देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा

    पुलिस ने अब तक इस नेटवर्क से हथियार, जिंदा कारतूस, रेकी वीडियो और पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े चैट मैसेज बरामद किए हैं। हालांकि उसके मॉड्यूल के 23 सदस्य अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है।

    सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार शहजाद भट्टी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि वह सोशल मीडिया, ड्रोन सप्लाई और हथियार तस्करी के जरिये देशभर में अस्थिरता पैदा करने की साजिशें रच रहा है।