अमृतसर में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, पाकिस्तान से हथियार मंगाने वाला गिरोह पकड़ा; 10 पिस्टल रिकवर

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान के तस्करों के साथ मिलकर हेरोइन और हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को अमृतसर कमिश्रनरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों के कब्जे से दस विदेशी पिस्तौल, एक किलो और 54 ग्राम हेरोइन, सात मैगजीन, सात कारतूस और एक क्रैश ड्रोन बरामद किया गया है।

पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने सोमवार की शाम पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ जारी है। हथियारों के साथ पकड़े गए आरोपितों ने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अमृतसर में एक टारगेट किलिंग को भी अंजाम देना था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण उसे रोक लिया गया।

आरोपितों के कब्जे से सात विदेशी पिस्तौल, सात मैगजीन बरामद किए हैं। इस गिरोह के सदस्य के तार पाकिस्तानी तस्करों के साथ साथ कई अन्य देशों में बैठे गैंग्सटरों के साथ भी हैं। आरोपितों ने विदेशी हैंडलर के इशारे पर अमृतसर में एक टारगेट किलिंग को भी अंजाम देना था।