75 लाख के लिए कनाडा से आए NRI को दिनदहाड़े मारी गोली, तरनतारन में मनी एक्सचेंजर का खूनी खेल
तरनतारन में एनआरआई सूरज प्रकाश को मनी एक्सचेंजर नवनीत सिंह ने 75 लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में गोली मार दी। सूरज प्रकाश कनाडा से अपनी रकम वापस लेने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, तरनतारन। अमृतसर रोड गांव दोबुर्जी निवासी एनआरआइ सूरज प्रकाश को बोहड़ी चौक स्थित मनी एक्सचेंजर नवनीत सिंह उर्फ नवी नागपाल ने गोली मारकर घायल कर दिया।
सूरज प्रकाश अपनी 75 लाख की रकम वापस लेने लिए मनी एक्सचेंजर के पास गए थे। जहां कहासुनी दौरान नवी नागपाल ने अपने पिता जतिंदर सिंह से मिलकर उक्त वारदात को अंजाम दिया। आरोपित पिता-पुत्र अभी फरार हैं।
सूरज प्रकाश ने बताया कि वह करीब 32 वर्ष से कनाडा में रहता है। तीन नवंबर को वह अपनी बेटी अवनूर कौर के साथ स्वदेश लौटा। गुरु नानक ट्रेवल के नाम पर मनी एक्सचेंजर का काम करते नवनीत सिंह उर्फ नवी नागपाल व उसके पिता जतिंदर सिंह नागपाल के साथ उनका पैसे का लेनदेन चलता था।
अपनी जमीन बेचकर एक करोड़ दस लाख की राशि सूरज प्रकाश ने उक्त आरोपितों को सौंपी थी। बदले में नवी नागपाल ने 35 लाख रुपये सूरज प्रकाश को कनाडा भेज दिए थे।
जबकि बाकी 75 लाख की राशि लेने लिए एनआरआइ ने कई बार आरोपित से संपर्क किया। बदले में पैसे की बजाय बहानेबाजी होती रही। मंगलवार की शाम को सूरज प्रकाश अपने पैसे लेने लिए गुरु नानक ट्रेवल कंपनी से संबंधित दुकान (बोहड़ी चौक स्थित पैट्रोल पंप के साथ) पर गया।
जहां नवी नागपाल व उसका पिता जतिंदर सिंह नागपाल के साथ कहासुनी हुई। नवी नागपाल ने अपना पिस्टल निकालकर गोलियां चलानी शुरु कर दीं। निशाना चूकने से सूरज प्रकाश बाल-बाल बचे।
जबकि दूसरी गोली एनआरआइ की टांग पर लगी। राह जाते लोगों ने सूरज प्रकाश को सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्रथम उपचार के बाद उन्हें अमृतसर रैफर कर दिया गया।
डीएसपी सिटी सुखबीर सिंह संधू ने बताया कि जांच अधिकारी एएसआइ सतनाम सिंह ने अमनदीप अस्पताल में जेरे इलाज सूरज प्रकाश के बयान दर्ज करके गुरुवार को दोनों आरोपितों को नामजद कर लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।