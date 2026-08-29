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अमृतसर के बाबा बकाला मेले में निहंग सिंह की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस टीम

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 09:40 AM (IST)

अमृतसर के बाबा बकाला में रखड़ पुण्या मेले के दौरान देर रात एक निहंग सिंह की गोली मारकर हत्या कर ...और पढ़ें

अमृतसर के बाबा बकाला मेले में निहंग सिंह की गोली मारकर हत्या (फाइल फोटो)

अमृतसर के बाबा बकाला मेले में निहंग सिंह की गोली मारकर हत्या (फाइल फोटो)

HighLights

  1. निहंग सिंह की बाबा बकाला मेले में गोली मारकर हत्या

  2. मृतक की पहचान मिगलानी गांव के राजा सिंह के रूप में

  3. पुलिस ने रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई

जागरण संवाददाता अमृतसर। बाबा बकाला के रखड़ पुण्या के मेले में देर रात कुछ लोगों ने निहंग सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार देर रात की है। पुलिस को यह शव बाबा बकाला सिविल अस्पताल के पीछे सुनसान इलाके से मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मरने वाले की पहचान गाांव मिगलानी निवासी सरबजीत सिंह के बेटे राजा सिंह के रूप में हुई है।

राजा सिंह की छाती पर गोलियों के निशान है। पुलिस ने आशंका जताई है मेले के बाद रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ और गोलियां चलीं। फिलहाल पुलिस मृतक के परिवार के बयान दर्ज करने वाली है। हत्यारोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है।