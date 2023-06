नवजोत कौर ने परिवार संग सेलिब्रेट किया अपना 60वां जन्मदिन, पत्नी को खास अंदाज विश करते नजर आए सिद्धू; Video

अमृतसर, ऑनलाइन डेस्क। Navjot Kaur Birthday: कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर अपना जन्मदिन मना रही हैं। कैंसर की बीमारी से जूझ रहीं नवजोत कौर ने आज अपना 60वां जन्मदिन मनाया है। इस खास दिन पर उनके पति नवजोत सिंह ने उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया। सिद्धू ने उनके जन्मदिन की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर किया है। बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। नवजोत कौर के बर्थडे पर लोग भी उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में नवजोत सिद्धू इस दौरान अपनी पत्नी को चीयरअप करते दिख रहे हैं, वहीं उनके दोनों बच्चे राबिया और करण भी इस सेलिब्रेशन में सा नजर आ रहे हैं। वहीं, कुछ अन्य लोग भी शामिल हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने तस्वीरों व वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा- हैप्पी बर्थडे नोनी...ईश्वर आपको आनंद से भरे जीवन का आशीर्वाद दे डॉ. नवजोत कौर।

Happy Birthday Noni…….. May the almighty bless you with a life full of bliss @DrDrnavjotsidhu !! pic.twitter.com/VcrSojz2n9