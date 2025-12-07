अमृतसर में पूर्व सरपंच के घर के बाहर नकाबपोशों ने चलाई गोली, जांच में जुटी पुलिस
अमृतसर के गांव राणिया में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पूर्व सरपंच महिंदर सिंह के घर के बाहर फायरिंग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना लोपोके के तहत आते गांव राणिया में बाइक सवार दो युवकों ने गांव के पूर्व सरपंच महिंदर सिंह के घर के बाहर फायर किए और फरार हो गए। घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
घटनास्थल पर जांच टीम को चार खोल मिले हैं। जिन्हें कब्जे में लेकर जांच करते हुए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज कब्जे में लेनी शुरू कर दी है।
एएसआइ मुख्तियार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महिंदर सिंह ने बताया कि वह राणिया गांव में सरपंच रह चुके हैं। शनिवार को रिश्तेदारी में किसी का मुंडन समारोह था।
वह परिवार के साथ वहां गए थे। दोपहर दो बजे आसपास के लोगों ने फोन पर जानकारी दी कि उनके घर के लोहे वाले गेट पर कुछ देर पहले बाइक सवार दो बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं।
यह सुनकर वह घर पहुंचे। वहां दरवाजे पर गोलियों के निशान थे और वहीं जमीन पर कारतूस के चार खोल बिखरे पड़े थे। पीड़ित ने बताया कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है।
