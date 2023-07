Amritsar: बैंक के बाहर नकाबपोशों ने चलाई गोलियां, एक युवक घायल; हमलावरों ने पिस्तौल के बट से किया हमला

Amritsar बैंक के बाहर एक्टिवा सवार दो युवकों ने गोलियां चला दी। गोलियां चलने की आवाज सुनकर जब लोग एकत्रित हुए तो वह भाग खड़े हुए। घटना में एक युवक घायल हुआ है जिसके सिर के ऊपर हमलावरों ने पिस्तौल के बट से हमला किया था। उसे निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। थाना डी डिवीजन के अधीन मजीठ मंडी का मामला है।

घटनास्थल पर मौजूद एडीसीपी मेहताब गिल के साथ थाना डिवीजन के प्रभारी गुरमीत सिंह : जागरण

अमृतसर, जागरण संवाददाता: थाना डी डिवीजन के अधीन आते इलाका मजीठ मंडी में एक बैंक के बाहर एक्टिवा सवार दो युवकों ने गोलियां चला दी। गोलियां चलने की आवाज सुनकर जब लोग एकत्रित हुए तो वह भाग खड़े हुए। इस घटना में एक युवक घायल हुआ है, जिसके सिर के ऊपर हमलावरों ने पिस्तौल के बट से हमला किया था। उसे निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घायल की पहचान विजय निवासी रतन सिंह चौक के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह घटना लुटेरों की तरफ से लूट की अंजाम देने के लिए की गई थी या किसी रंजिश के चलते गोलियां चलाई गई। वहीं जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनके बैंक के अंदर कुछ नहीं हुआ है और जो शख्स घायल हुआ है, उससे भी बैंक का कोई लेना देना नहीं है। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही एडीसीपी मेहताब सिंह गिल, एसीपी सुरिंदर सिंह और थाना डी डिवीजन के प्रभारी गुरमीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटना का जायजा लिया। पुलिस को घटनास्थल से पुलिस का एक खोल बरामद हुआ है। पुलिस आरोपितों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। बैंक की कर्मचारी ने ये बताया एडीसीपी मेहताब गिल का कहना है कि बैंक की एक कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक एक्टिवा पर दो लोग एक तरफ से आ रहे थे और एक एक्टिवा पर दो नकाबपोश युवक आ रहे थे। दोनों के बीच कोई बातचीत हुई और नकाबपोश युवकों ने उन पर हमला किया। एक के सिर में बट मारा गया है, जिससे वह घायल हो गया। उसके बाद जब वह अंदर चली गई तो उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

