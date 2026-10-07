अमृतसर में पुलिस को बड़ी सफलता, पंद्रह पिस्तौल और 15 कारतूस के साथ आठ गिरफ्तार
अमृतसर पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वाले एक गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिश्रनरेट पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह के आठ सदस्यों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है।
आरोपितों के कब्जे से पंद्रह पिस्तौल, पंद्रह मैगजीन, पंद्रह कारतूस और दो कारें बरामद कर केस दर्ज कर लिए हैं। सीपी हरमनबीर सिंह गिल ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान गोतम, मनवीर सिंह, जसकरणदीप सिंह, सतनाम सिंह, भल्ला सिंह, सिमरनजीत सिंह, अभी उर्फ बाबा और एक नाबालिग के रूप में बताई है।
सीपी ने बताया कि उक्त आरोपितों के पाक तस्करों के साथ रिश्ते हैं और ड्रोन के जरिए अलग अलग जगहों पर आरोपितों ने हथियारों की खेप डिलीवर करवाई थी।
अब यह सभी अलग-अलग जगहों पर हथियार ठिकाने लगाने के लिए निकले थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर सभी को गिरफ्तार कर लिया है।