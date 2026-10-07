अमृतसर में पुलिस को बड़ी सफलता, पंद्रह पिस्तौल और 15 कारतूस के साथ आठ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिश्रनरेट पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह के आठ सदस्यों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है।

आरोपितों के कब्जे से पंद्रह पिस्तौल, पंद्रह मैगजीन, पंद्रह कारतूस और दो कारें बरामद कर केस दर्ज कर लिए हैं। सीपी हरमनबीर सिंह गिल ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान गोतम, मनवीर सिंह, जसकरणदीप सिंह, सतनाम सिंह, भल्ला सिंह, सिमरनजीत सिंह, अभी उर्फ बाबा और एक नाबालिग के रूप में बताई है।