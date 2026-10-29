अमृतसर में निर्माणाधीन गेट का लेंटर गिरा, मलबे में दबे दो मजदूर; लोग बनाते रहे वीडियो

जागरण संवाददाता, अमृतसर। मॉल मंडी रोड पर निर्माणाधीन गेट का लेंटर गिरने से दो मजदूर मलबे में दब गए। अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घटना के दौरान वहां मौजूद कुछ लोग मजदूरों को बचाने में मदद करने के बजाय मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। जानकारी के अनुसार मॉल मंडी के प्रवेश द्वार पर गेट का निर्माण कार्य चल रहा था।

इसी दौरान निर्माणाधीन गेट का लेंटर अचानक नीचे गिर गया। इसकी चपेट में आने से वहां काम कर रहे दो मजदूर मलबे के नीचे दब गए।

हादसे के बाद जहां मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए मदद की जरूरत थी, वहीं कुछ लोग मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बनाने में जुटे रहे। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और दोनों मजदूरों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया।