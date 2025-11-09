जत्थे के साथ पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन कर लौटे कुलदीप गड़गज, करतारपुर कॉरिडोर को पूरी तरह खोलने की अपील
श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों के दर्शन कर लौटे। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को पूरी तरह खोलने की अपील की, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा हो और दोनों देशों के बीच संबंध सुधरें। गुरु नानक देव जी के उपदेशों को उन्होंने मानवता के लिए प्रकाश बताया।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार एवं तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों के दर्शन कर शनिवार देर शाम अमृतसर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के उपदेश आज भी मानवता के लिए प्रकाशपुंज हैं।
करतारपुर कारिडोर इसी भावना का प्रतीक है, जो दोनों देशों के लोगों को जोड़ने वाला सेतु बन सकता है। जत्थेदार ने भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों से अपील की कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कारिडोर को पूरी तरह से खोला जाए। इस अवसर उन्होंने गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में माथा टेका।
पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (पीएसजीपीसी) के अध्यक्ष एवं पश्चिमी पंजाब के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा, श्री करतारपुर साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी गोबिंद सिंह सहित स्थानीय सिख संगत व सेवकों ने जत्थेदार का स्वागत किया।
गुरु घर में अरदास के दौरान जत्थेदार गड़गज ने श्री करतारपुर कारिडोर के शीघ्र पुनः खुलने तथा भारत-पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण संबंधों के लिए अरदास की।
