जत्थे के साथ पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन कर लौटे कुलदीप गड़गज, करतारपुर कॉरिडोर को पूरी तरह खोलने की अपील 

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार एवं तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों के दर्शन कर शनिवार देर शाम अमृतसर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के उपदेश आज भी मानवता के लिए प्रकाशपुंज हैं।

करतारपुर कारिडोर इसी भावना का प्रतीक है, जो दोनों देशों के लोगों को जोड़ने वाला सेतु बन सकता है। जत्थेदार ने भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों से अपील की कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कारिडोर को पूरी तरह से खोला जाए। इस अवसर उन्होंने गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में माथा टेका।