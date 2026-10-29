अमृतसर में दरगाह पर माथा टेकने आए दो युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग, दोनों घायल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। तारांवाला पुल के पास स्थित दरगाह पर माथा टेकने आए दो युवकों पर छह हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में आकाशदीप और शरणदीप गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

दोनों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमले का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने दो नामजद और चार अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

थाना मकबूलपुरा की एसएचओ अमनदीप कौर ने बताया कि दोनों युवक दरगाह पर माथा टेकने पहुंचे थे। इसी दौरान छह युवक वहां आए और कहासुनी के बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आकाशदीप को दो और शरणदीप को एक गोली लगी है। दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।