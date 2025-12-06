Indigo Crisis: अमृतसर एयरपोर्ट पर आज भी यात्रियों को रही परेशानी, 26 में से सिर्फ 4 उड़ानें संचालित, बाकी रद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में जारी अव्यवस्था शनिवार को भी कम होती नहीं दिखी। लगातार पांचवें दिन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एयरलाइन ने बड़ी संख्या में फ्लाइट्स को रद्द कर दिया। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा और कई उड़ानों को अनिश्चित समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए।

इंडिगो ने दो दिन पहले बयान जारी कर कहा था कि परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण स्थिति को सामान्य होने में दो से तीन दिन का समय लग सकता है। शनिवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर इसकी स्पष्ट झलक दिखाई दी, जहां ज्यादातर उड़ानें रद्द या री-शेड्यूल रहीं और केवल कुछ चुनिंदा उड़ानों के संचालित होने की संभावना बनी।

अमृतसर एयरपोर्ट पर स्थिति अधिकारियों के अनुसार, अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को कुल 26 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का शेड्यूल था। लेकिन संचालन की स्थिति बेहद सीमित रही। सिर्फ 2 फ्लाइट्स उड़ान भर सकीं और 2 फ्लाइट्स ही लैंड हो सकीं। बाकी अधिकांश उड़ानें रद्द या री-शेड्यूल रहीं। शारजाह के लिए निर्धारित एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी प्रभावित हुई।