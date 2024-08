Independence Day 2024: अटारी- वाघा बॉर्डर पर BSF के डीआईजी ने फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी बधाई

उन्होंने कहा कि बीएसएफ के अधिकारी और कर्मचारी हर एक गतिविधि से निपटने में तौर पर सक्षम हैं, क्योंकि उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर हरेक गतिविधि से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर होने वाली ड्रोन गतिविधियों पर भी सख्ती से नजर रखते हुए विरोधियों की चालों को हर रोज ही असफल किया जाता है।

VIDEO | 78th Independence Day: "I extended my good wishes and congratulations to the country. The way our country is growing...we are all trying to make the country keep growing like this. Our jawans here are protecting the border with everything they have to maintain peace in… pic.twitter.com/0f9sjHj7Tz— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2024