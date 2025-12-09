Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मियां–बीवी शांत नहीं हुए तो खोल दूंगा राज', सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के निष्कासन के बाद बोले कांग्रेस नेता मिठ्ठू मदान

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    अमृतसर में, पंजाब कांग्रेस के नेता मिठ्ठू मदान ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर को निष्कासित करने के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने सिद्ध ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    डॉ. नवजोत को निष्कासित करने के फैसले का कांग्रेस जिला प्रधान ने किया समर्थन।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद के बीच जिला कांग्रेस प्रधान मिठ्ठू मदान ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर को निष्कासित करने के फैसले को 'पूरी तरह सही और साहसिक' बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की गरिमा और अनुशासन सर्वोपरि है और जो भी बिना किसी साक्ष्य के पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिठ्ठू मदान ने सिद्धू दंपति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यदि यह 'मियां–बीवी' अब भी शांत नहीं हुए तो वह 'उनके सभी राज जनता के सामने उजागर कर देंगे।' उन्होंने यह भी कहा कि वह राजा वड़िंग से आग्रह करेंगे कि दोनों को गाड़ी में बिठाकर सीधे भाजपा के दफ्तर छोड़ आएं क्योंकि उनकी भाषा और सोच अब कांग्रेस विरोधी हो चुकी है।

    2017 में काउंसलर टिकटों के बदले पैसों का बड़ा आरोप

    जिला प्रधान ने दावा किया कि 2017 में कई काउंसलरों से टिकट दिलाने के बदले 2 से 5 लाख रुपये तक की रकम ली गई और यह राशि कथित तौर पर नवजोत कौर सिद्धू द्वारा ली गई थी। मिठ्ठू मदान ने कहा कि उनके पास इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और जल्द ही वह पूरी सूची सार्वजनिक करेंगे।

    उन्होंने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू द्वारा हाल में लगाए गए “500 करोड़ रुपये लेकर मुख्यमंत्री बनाने” जैसे आरोप पूरी तरह झूठे, मनगढ़ंत और बिना किसी आधार के हैं। उन्होंने कहा कि नवजोत कौर को ही इन आरोपों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास कोई भी प्रमाण पेश करने की क्षमता नहीं है।

    डॉ. नवजोत के शब्दों को बेतुके बयानबाजी कहा

    मिठ्ठू मदान ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू को राजनीति की गंभीर समझ नहीं है और वह बचकाने बयान देकर पार्टी की छवि खराब कर रही हैं। इसी वजह से उन्हें कांग्रेस से निलंबित किया गया और यह निर्णय पूरी तरह उचित है।

    मिठ्ठू मदान ने यह भी आरोप लगाया कि नवजोत कौर सिद्धू भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सुनील जाखड़ भाजपा में चले गए, उसी राह पर नवजोत कौर भी आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद ही उनके बयानों की श्रृंखला शुरू हुई, जो एक “सोची–समझी साजिश” की ओर इशारा करता है।