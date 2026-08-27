IPS भाई ने सपनों को दी दिशा तो बहन बनी IAS, रक्षाबंधन पर पढ़े इस भाई-बहन की जोड़ी ने कैसे रचा इतिहास

हरदीप रंधावा, अमृतसर। रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह का त्योहार होने के साथ-साथ एक-दूसरे के सपनों को संबल देने और मुश्किल राह में हौसला बढ़ाने का भी पर्व है। अमृतसर की एडीसी (जनरल) पल्लवी मिश्रा और उनके बड़े भाई आईपीएस अधिकारी आदित्य मिश्रा की कहानी इस रिश्ते की इसी खूबसूरती को बयां करती है। भाई ने खाकी वर्दी पहनकर देशसेवा की राह चुनी तो बहन ने प्रशासनिक सेवा के जरिए जनसेवा को अपना लक्ष्य बनाया।

पल्लवी मिश्रा ने वर्ष 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 73वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर आईएएस बनने का गौरव हासिल किया। फिलहाल पल्लवी मिश्रा अमृतसर में एडीसी (जनरल) के पद पर सेवाएं दे रही हैं। जून में उनकी अमृतसर में तैनाती हुई थी।

इस बार 28 अगस्त को रक्खड़ पुन्नियां मेले के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते वह अपने बड़े भाई आदित्य मिश्रा को राखी बांधने नहीं जा पाएंगी। हालांकि, रक्षाबंधन के अवसर पर भाई की कलाई सूनी न रहे, इसके लिए वह डाक विभाग के जरिए राखी भेजेंगी।

भाई की राह देखकर बहन ने चुनी सिविल सेवा पल्लवी मिश्रा की यूपीएससी यात्रा में उनके बड़े भाई आदित्य मिश्रा का मार्गदर्शन अहम रहा। आईपीएस अधिकारी भाई ने उन्हें सिविल सेवा की तैयारी की दिशा समझाने के साथ ही लक्ष्य पर लगातार फोकस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। भाई की सफलता और सेवा के प्रति समर्पण ने पल्लवी को भी देश और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा दी।

पल्लवी मिश्रा ने दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से बीए-एलएलबी की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई के साथ उन्होंने शास्त्रीय संगीत में भी अपनी पहचान बनाई और संगीत में एमए की डिग्री हासिल की। अलग-अलग क्षेत्रों में रुचि और उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद उन्होंने सिविल सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और यूपीएससी में शानदार सफलता हासिल की।

नक्सल प्रभावित बालाघाट में संभाल चुके हैं कमान आदित्य मिश्रा वर्ष 2018 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वह नक्सल प्रभावित बालाघाट में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। नक्सल विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका और वीरता पदक भी चर्चा में रहे हैं। पुलिस सेवा के दौरान उनके व्यक्तित्व का संवेदनशील पक्ष भी कई मौकों पर सामने आया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ‘मैं खाकी हूं’ कविता पेश करने से लेकर शहीद जवान की अंतिम विदाई के दौरान भावुक होने तक, उनके व्यक्तित्व के कई पहलू लोगों के सामने आए हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति से दो बार वीरता पुरस्कार भी मिला है। अभी वे एसपी बालाघाट के पद पर तैनात हैं और उनकी लीडरशिप में बालाघाट को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है।

पिता वरिष्ठ वकील, मां प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पल्लवी और आदित्य के पिता अजय मिश्रा वरिष्ठ वकील हैं, जबकि उनकी मां डॉ. रेणु मिश्रा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। परिवार में शिक्षा और समाज के प्रति जिम्मेदारी का माहौल दोनों भाई-बहन के व्यक्तित्व में भी दिखाई देता है। एक ने पुलिस सेवा तो दूसरे ने प्रशासनिक सेवा को करियर बनाकर देशसेवा का रास्ता चुना।

राखी की डोर में बंधा विश्वास और सपनों का साथ रक्षाबंधन पर आदित्य और पल्लवी की कहानी सिर्फ भाई-बहन के प्रेम तक सीमित नहीं है। यह उस विश्वास की कहानी है, जिसमें भाई ने बहन के सपने को दिशा दी और बहन ने अपनी मेहनत से उस सपने को सफलता में बदल दिया। एक खाकी वर्दी में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है, तो दूसरी प्रशासनिक सेवा में रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी संभाल रही है।