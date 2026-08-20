पाकिस्तान से पंजाब तक फैला हेरोइन का नेटवर्क! अमृतसर में 38 करोड़ का नशा बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार
अमृतसर पुलिस ने तीन मामलों में 5 किलो 569 ग्राम हेरोइन बरामद कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सीमा पार से खेप और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है।
HighLights
अमृतसर पुलिस ने 5.569 किलो हेरोइन बरामद की।
तीन अलग-अलग मामलों में पांच आरोपी गिरफ्तार।
नशा तस्करी के पाकिस्तान लिंक की जांच जारी।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 5 किलो 569 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
पुलिस अब आरोपितों से पूछताछ कर रही है, ताकि नशे की खेप के स्रोत और इससे जुड़े पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा सके। पहली कार्रवाई थाना लोपोके पुलिस ने गांव वणिके में की। पुलिस को सूचना मिली थी कि संदीप सिंह और सोरफ सिंह पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाकर पंजाब के अलग-अलग जिलों में इसकी आपूर्ति करते हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चार किलो हेरोइन बरामद हुई। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सीमा पार से खेप किस माध्यम से मंगवाई जाती थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।
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घरिंडा पुलिस ने किया एक युवक अरेस्ट
दूसरी कार्रवाई थाना घरिंडा क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बच्चीविंड निवासी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, अर्जुन हेरोइन की आपूर्ति करता था और एक व्यक्ति को खेप देने के लिए इंतजार कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक किलो हेरोइन बरामद हुई। पुलिस उसके संपर्क में रहने वाले अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।
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अटारी से दो युवक अरेस्ट
इसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नहर अटारी की तरफ से पैदल आ रहे दो संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 569 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि यह खेप कहां से आई थी और इसे किसे पहुंचाया जाना था।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तीनों मामलों की जांच जारी है। पूछताछ के आधार पर नशा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ाई गई है।
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