पाकिस्तान से पंजाब तक फैला हेरोइन का नेटवर्क! अमृतसर में 38 करोड़ का नशा बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 5 किलो 569 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

पुलिस अब आरोपितों से पूछताछ कर रही है, ताकि नशे की खेप के स्रोत और इससे जुड़े पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा सके। पहली कार्रवाई थाना लोपोके पुलिस ने गांव वणिके में की। पुलिस को सूचना मिली थी कि संदीप सिंह और सोरफ सिंह पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाकर पंजाब के अलग-अलग जिलों में इसकी आपूर्ति करते हैं।