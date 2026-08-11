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    अमृतसर में 20000 लोगों को मिली नई जिंदगी, नशा मुक्ति की मिसाल बना द हर्मिटेज रिहैब सेंटर; महिलाओं का भी हो रहा इलाज

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:26 PM (IST)

    अमृतसर का द हर्मिटेज रिहैब सेंटर 18 वर्षों से नशे के शिकार 20,000 से अधिक लोगों का उपचार कर चुका है। यह केंद्र मेडिकल डिटॉक्स, काउंसलिंग और परिवार के ...और पढ़ें

    द हर्मिटेज रिहैब, जहां नशा पीड़ियों का उपचार किया जाता है। फाइल फोटो

    द हर्मिटेज रिहैब, जहां नशा पीड़ियों का उपचार किया जाता है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. द हर्मिटेज रिहैब सेंटर 18 वर्षों से सक्रिय

    2. 20,000 से अधिक नशा पीड़ितों का सफल उपचार

    3. मेडिकल डिटॉक्स, काउंसलिंग, पुनर्वास पर विशेष जोर

    नितिन धीमान, अमृतसर। नशे की लत से बाहर निकलना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अमृतसर में मजीठा-वेरका बाईपास स्थित द हर्मिटेज रिहैब सेंटर में पिछले करीब 18 वर्षों से इसी सोच के साथ नशे से जूझ रहे लोगों के उपचार और पुनर्वास का काम किया जा रहा है। यहां पुरुषों के साथ नशे की समस्या से जूझ रही महिलाओं का भी उपचार होता है।

    केंद्र की स्थापना वर्ष 2008 में डॉ. जेपीएस भाटिया के नेतृत्व में हुई। यहां शराब, हेरोइन और अन्य मादक पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों के लिए मेडिकल डिटाक्स, इनडोर-आउटडोर उपचार, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा है। केंद्र के अनुसार, अब तक 20 हजार से अधिक नशा पीड़ितों का उपचार किया जा चुका है और अब भी करीब 65 मरीज उपचाराधीन हैं।

    डॉ. भाटिया ने बताया कि उपचार केवल शरीर से नशे के असर को खत्म करने तक सीमित नहीं रहता। मेडिकल डिटाक्स के बाद मरीज की मानसिक स्थिति, व्यवहार और नशे की ओर लौटने वाले कारणों पर काम किया जाता है। काउंसलिंग, आर्ट थेरेपी और अन्य गतिविधियों के माध्यम से मरीज को तनाव से निपटना और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना सिखाया जाता है।

    इसके बाद पुनर्वास पर जोर रहता है। मरीजों की दिनचर्या को भी उपचार का हिस्सा बनाया जाता है। समय पर जागना, चिकित्सकीय परामर्श, काउंसलिंग, समूह गतिविधियां, मनोरंजन और रचनात्मक कार्यों के साथ उन्हें धीरे-धीरे सामान्य जीवन की लय में लौटाने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्य केवल नशा छुड़ाना नहीं, बल्कि मरीज को इस स्थिति में लाना होता है कि वह बाहर जाकर फिर से परिवार और समाज का हिस्सा बन सके।

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    परिवार को भी बनाया जाता है उपचार का हिस्सा

    नशे की समस्या केवल व्यक्ति की नहीं रहती, इसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए परिवार की काउंसलिंग भी उपचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार को समझाया जाता है कि मरीज को डांटना, शर्मिंदा करना या उससे पूरी तरह दूरी बना लेना समाधान नहीं है।

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    डॉ. जेपीएस भाटिया।

    उसे भरोसे, निगरानी और भावनात्मक सहयोग की जरूरत होती है। केंद्र में उपचार पूरा करने के बाद भी मरीजों के फॉलोअप पर जोर दिया जाता है, ताकि पुराने संपर्क, तनाव, पारिवारिक विवाद या अन्य परिस्थितियां उसे दोबारा नशे की ओर न धकेलें।

    स्वस्थ हुए लोग बन रहे दूसरों की उम्मीद

    केंद्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में वे लोग हैं, जो उपचार के बाद सामान्य जीवन में लौट चुके हैं। ऐसे स्वस्थ होकर लौटे लोग आज अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। इनमें से कुछ लोग केंद्र से जुड़े रहकर नए मरीजों से बातचीत करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और उन्हें यह भरोसा दिलाते हैं कि नशे से बाहर निकलना संभव है।