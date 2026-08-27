पढ़ाई के दबाव से परेशान होकर घर से निकलीं हरियाणा की किशोरियां, अमृतसर स्टेशन से हुईं बरामद

नितिन धीमान, अमृतसर। स्वजनों की ओर से पढ़ाई के दबाव से परेशान होकर हरियाणा के झज्जर जिले से 16 वर्ष की दो किशोरियां घर से निकल आईं और अमृतसर की ट्रेन पकड़ ली। दोनों किशोरियां ट्रेन से अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचीं। यहां आरपीएफ और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने उन्हें बरामद कर लिया। पूछताछ और काउंसलिंग के बाद दोनों को उनके स्वजनों के हवाले कर दिया गया।

आरपीएफ पोस्ट अमृतसर की ओर से बुधवार को रेलवे स्टेशन पर दोनों किशोरियों के मिलने की जानकारी बाल कल्याण समिति को दी गई। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने दोनों को सुरक्षा में लिया। इसके बाद बच्चियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां उनकी काउंसलिंग की गई। बाल कल्याण समिति की ओर से एमके शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चियां 16-16 वर्ष की हैं और हरियाणा की रहने वाली हैं। दोनों पढ़ाई के दबाव से परेशान थीं। घर में पढ़ाई करने के लिए बार-बार कहे जाने के बाद उन्होंने घर से निकलने का फैसला किया।

इसके बाद दोनों अमृतसर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गईं और अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंच गईं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद दोनों अकेली थीं। आरपीएफ की टीम की नजर उन पर पड़ी तो उनसे पूछताछ की गई। जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो स्थिति को देखते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन को भी सूचना दी गई।