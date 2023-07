Gurbani free broadcast controversy जत्थेदार ध्यान सिंह मंड ने 20 दिन पहले मुख्यमंत्री मान से विधानसभा में सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल पास करने के विरोधस्वरूप स्पष्टीकरण मांगा था। इसी के चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 विधायकों स्वर्ण सिंह तथा अमरबीर सिंह के हाथों सरबत खालसा के घोषित श्री अकाल तख्त के स्वयंभू कार्यकारी जत्थेदार ध्यान सिंह मंड को स्पष्टीकरण सौंपा है।

गुरबाणी मुफ्त प्रसारण विवाद: सीएम मान ने सरबत खालसा के कार्यकारी जत्थेदार को सीलबंद लिफाफे में भेजा स्पष्टीकरण

अमृतसर, जागरण संवाददाता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 विधायकों स्वर्ण सिंह तथा अमरबीर सिंह के हाथों सरबत खालसा के घोषित श्री अकाल तख्त के स्वयंभू कार्यकारी जत्थेदार ध्यान सिंह मंड को स्पष्टीकरण सौंपा है। दरअसल, जत्थेदार ध्यान सिंह मंड ने 20 दिन पहले मुख्यमंत्री मान से विधानसभा में सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल पास करने के विरोधस्वरूप स्पष्टीकरण मांगा था। सीएम मान ने इन दोनों विधायकों के हाथों सीलबंद लिफाफे में भेजे हैं। जिसे जत्थेदार ध्यान सिंह मंड ने हासिल कर लिया है।

Edited By: Nidhi Vinodiya