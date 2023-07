बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार किए गए दंपती तलबीर उसकी पत्नी जसबीर कौर और बेटा सूरज व बहू पवनदीप कौर को शुक्रवार को सीआइए स्टाफ में पूछताछ के लिए लाया गया। पता चला है कि आरोपितों ने मामले को लेकर कई राज उगले हैं। पुलिस ने मामले में आरोपितों के छह रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया है।

Amritsar: काला जादू के चक्कर में गई मासूम की जान, दंपती और उसके बेटे व बहू को गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

अमृतसर, जागरण संवाददाता। वेरका स्थित मूदल गांव में नौ साल की बच्ची सुखमनदीप कौर की हत्या के मामले में पुलिस ने दंपती और उसके बेटे व बहू को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने तांत्रिक गतिविधियों के लिए मासूम की हत्या की है। एडीसीपी अभिमन्यु राणा ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। मामले की कई कड़ियां जोड़ी जानी अभी शेष हैं। फिलहाल, बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार किए गए दंपती तलबीर, उसकी पत्नी जसबीर कौर और बेटा सूरज व बहू पवनदीप कौर को शुक्रवार को सीआइए स्टाफ में पूछताछ के लिए लाया गया। पता चला है कि आरोपितों ने मामले को लेकर कई राज उगले हैं। पुलिस ने मामले में आरोपितों के छह रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया है। मूदल गांव निवासी गुरभेज सिंह पेशे से ट्रक ड्राइवर है। वह अपनी पत्नी पलविंदर कौर और दो बच्चों के मोहित (13) और बेटी सुखमनप्रीत कौर (9) के साथ रहता है। मंगलवार को दोनों बच्चों को अपनी रिश्तेदार अमनदीप कौर के पास छोड़कर काम पर चला गया था। शाम को बच्ची लापता हो गई। काफी तलाश करने के बाद उसका पता नहीं चला। अमृतसर में हवेली में मिला था लापता बच्ची सुखमनदीप कौर का खून से लथपथ शव गहरे वार से बाहर आ गई थीं बच्ची की दोनों आंखें बता दें कि वीरवार को पास की हवेली में बच्ची का शव खून से लथपथ शव बरामद हुआ था। हवेली में गई जांच टीम के एक सदस्य ने बताया कि सब्बल से बच्ची पर कई वार किए गए थे, जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर आ गईं थीं। उसके सिर और पेट पर गहरे निशान थे। पास में सब्बल पड़ा था।

Edited By: Narender Sanwariya