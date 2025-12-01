अमृतसर बस स्टैंड पर हत्या कर गुजरात भागा गैंगस्टर, गुजरात में कर रहा था नौकरी; गिरफ्तार
पंजाब पुलिस ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर मक्खन हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से चार पंजाब से और एक गैंगस्टर लवप्रीत सिंह गुजरात से पकड़ा गया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद हुए हैं। जांच में पता चला कि लवप्रीत ने विदेश में बैठे गैंगस्टरों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। उसे ट्रांजिट रिमांड पर अमृतसर लाया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब पुलिस ने गुजरात एटीएस के सहयोग से 16 नवंबर की सुबह अमृतसर बस अड्डा पर हुए मक्खन हत्याकांड में पांच आरोपितों को अलग अलग समय में गिरफ्तार किया है। इनमें चार आरोपितों को पंजाब के अलग अलग हिस्सों से काबू किया गया है।
जबकि लवप्रीत सिंह नाम के गैंग्स्टर को गुजरात एटीएस के सहयोग से काबू किया गया है। आरोपितों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं। सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े राज उजागर किए जाएंगे।
गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान धर्मवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, बिक्रंमजीत सिंह और जोनी के रूप में बताई है। उक्त आरोपितों की पूछताछ में सामने आया है कि मक्खन सिंह की हत्या का षड़यंत्र लवप्रीत सिंह ने रची है और वह विदेश बैठे गैंग्स्टरों के संपर्क में हैं।
जब पुलिस ने लवप्रीत को तलाश करना शुरू किया तो पता चला कि वह गुजरात के जामनगर इलाके में एक फैक्टरी में बतौर मशीन मैन काम कर रहा है। जांच में पता चला कि मक्खन सिंह की हत्या का तुरंंत बाद लवप्रीत गुजरात फरार हो गया था।
इसके बाद पंजाब पुलिस ने गुजरात एटीएस को उसके मोबाइल नंबर और लोकेशंस भेजे। गुजरात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत लवप्रीत सिंह को दबोच लिया। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार की शाम पंजाब पुलिस ने लवप्रीत सिंह को अदालत के मार्फत ट्रांजिट रिमांड हासिल किया है। मंगलवार शाम तक उसे अमृतसर की अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा।
