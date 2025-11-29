पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को बताया देश का गद्दार, जान से मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने हाल ही में एक नया वीडियो जारी कर लॉरेंस बिश्नोई पर हमला बोला है। इस वीडियो में शहजाद भट्टी ने लॉरेंस को देश का गद्दार बताया है और कहा है कि उसने लॉरेंस से बदला लेने के लिए हमला करवाया। शहजाद भट्टी ने कहा कि उसका भारत, सरकार या एजेंसियों से कोई मसला नहीं है, बल्कि केवल लॉरेंस बिश्नोई से है।

भट्टी ने आरोप लगाया कि लॉरेंस ने पाकिस्तान पर बुरी नजर रखी और दहशत फैलाने के लिए पैसे भेजे। उसने कहा कि अगर लॉरेंस ऐसा फिर करेगा तो दोगुना-तिगुना जवाब देगा। शहजाद ने लॉरेंस के ऊपर अपने भाई अनमोल बिश्नोई को बचाने के लिए एफबीआई से मिलीभगत करने और भारत की जानकारी देने का भी आरोप लगाया। साथ ही भट्टी ने धमकी दी है कि वह सीधे लॉरेंस से निपटेगा और उसे मारने के लिए तैयार है।

लॉरेंस को औकात में रहने की दी सलाह शहजाद भट्टी ने स्पष्ट कहा कि लॉरेंस अपनी औकात में रहे और उसने गद्दारी की है, जिसके कारण उसका इस दुनिया में कोई हक नहीं। उसने दावा किया कि अगर लॉरेंस ने फिर से पाकिस्तान की तरफ कोई गलत नजर डाली तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा। शहजाद भट्टी ने कहा कि उसने लॉरेंस को उसके अपने शहर में घुसकर जवाब दिया है और धमकी दी कि वह उसे या तो खुद मार देगा या उसे दे देगा जिसे वह मार सके।