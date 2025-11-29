Language
    पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को बताया देश का गद्दार, जान से मारने की दी धमकी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:54 AM (IST)

    पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को देश का गद्दार बताया है और जान से मारने की धमकी दी है। भट्टी ने लॉरेंस पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचने और एफबीआई से मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। उसने सिरसा में बम धमाके की जिम्मेदारी भी ली और लॉरेंस को औकात में रहने की चेतावनी दी है।

    लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने हाल ही में एक नया वीडियो जारी कर लॉरेंस बिश्नोई पर हमला बोला है। इस वीडियो में शहजाद भट्टी ने लॉरेंस को देश का गद्दार बताया है और कहा है कि उसने लॉरेंस से बदला लेने के लिए हमला करवाया। शहजाद भट्टी ने कहा कि उसका भारत, सरकार या एजेंसियों से कोई मसला नहीं है, बल्कि केवल लॉरेंस बिश्नोई से है।

    भट्टी ने आरोप लगाया कि लॉरेंस ने पाकिस्तान पर बुरी नजर रखी और दहशत फैलाने के लिए पैसे भेजे। उसने कहा कि अगर लॉरेंस ऐसा फिर करेगा तो दोगुना-तिगुना जवाब देगा।

    शहजाद ने लॉरेंस के ऊपर अपने भाई अनमोल बिश्नोई को बचाने के लिए एफबीआई से मिलीभगत करने और भारत की जानकारी देने का भी आरोप लगाया। साथ ही भट्टी ने धमकी दी है कि वह सीधे लॉरेंस से निपटेगा और उसे मारने के लिए तैयार है।

    लॉरेंस को औकात में रहने की दी सलाह

    शहजाद भट्टी ने स्पष्ट कहा कि लॉरेंस अपनी औकात में रहे और उसने गद्दारी की है, जिसके कारण उसका इस दुनिया में कोई हक नहीं।

    उसने दावा किया कि अगर लॉरेंस ने फिर से पाकिस्तान की तरफ कोई गलत नजर डाली तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा। शहजाद भट्टी ने कहा कि उसने लॉरेंस को उसके अपने शहर में घुसकर जवाब दिया है और धमकी दी कि वह उसे या तो खुद मार देगा या उसे दे देगा जिसे वह मार सके।

    सिरसा में करवाया था बम धमाका

    पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने हरियाणा के सिरसा जिले में महिला थाने पर ग्रेनेड फेंकने का दावा किया था। यह घटना 27-28 नवंबर 2025 की है, जब थाने के बाहर विस्फोटक फेंका गया और पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया।