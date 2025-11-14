अमृतसर में 'अमेरिकी गैंगस्टर' का पंजाब कनेक्शन पकड़ा, राजा हरुवाल के 3 गुर्गे गिरफ्तार; 2 पिस्तौल-15 कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल टीम और सीआइ (पठानकोट) की टीम ने ग्लाक पिस्तौल सहित तीन आरोपितों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से दो पिस्तौल और पंद्रह कारतूस बरामद कर केस दर्ज किया गया है।

पकड़े गए आरोपितों की पहचान गुरदासपुर जिला के किला लाल सिंह गांव निवासी युसफ मसीह उर्फ एमपी, हरगोबिंद पुर के रोड़ी गांव निवासी सेमुअल मसीह उर्फ अंकी और हरुवाल गांव निवासी सरबजीत सिंह उर्फ साबी के रूप में बताई है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों आरोपित स्विफ्ट कार में सवार होकर हथियारों की डिलीवरी करने जा रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर तीनों को धर लिया। तलाशी के दौरान दो विदेशी पिस्तौल, दो मैगजीन और 15 कारतूस बरामद किए गए हैं।