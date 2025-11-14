Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर में 'अमेरिकी गैंगस्टर' का पंजाब कनेक्शन पकड़ा, राजा हरुवाल के 3 गुर्गे गिरफ्तार; 2 पिस्तौल-15 कारतूस बरामद

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:56 PM (IST)

    अमृतसर में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और सीआई (पठानकोट) की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो पिस्तौल और पंद्रह कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि ये आरोपी अमेरिका में बैठे गैंगस्टर राजा हरुवाल के लिए काम करते थे और हथियारों की तस्करी में शामिल थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेरिका बेस्ड गैंग्सटर राजा हरुवाल के तीन गुर्गे दो पिस्तौल सहित काबू (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल टीम और सीआइ (पठानकोट) की टीम ने ग्लाक पिस्तौल सहित तीन आरोपितों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से दो पिस्तौल और पंद्रह कारतूस बरामद कर केस दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पकड़े गए आरोपितों की पहचान गुरदासपुर जिला के किला लाल सिंह गांव निवासी युसफ मसीह उर्फ एमपी, हरगोबिंद पुर के रोड़ी गांव निवासी सेमुअल मसीह उर्फ अंकी और हरुवाल गांव निवासी सरबजीत सिंह उर्फ साबी के रूप में बताई है।

    पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों आरोपित स्विफ्ट कार में सवार होकर हथियारों की डिलीवरी करने जा रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर तीनों को धर लिया। तलाशी के दौरान दो विदेशी पिस्तौल, दो मैगजीन और 15 कारतूस बरामद किए गए हैं।

    जांच में पता चला है कि उक्त आरोपित अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर राजा हरुवाल के इशारे पर सीमावर्ती इलाकों से हथियारों की खेप उठाकर सप्लाई कर रहे हैं। राजा हरुवाल के खिलाफ रंगदारी, हत्या और हत्या प्रयास के आरोप में दो दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं।