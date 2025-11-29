Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गैंगस्टर हरिके के नाम पर मांगी रंगदारी, दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार; दुबई नंबर से धमका रहे थे आरोपी

    By Naveen Rajput Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:54 PM (IST)

    अमृतसर पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर हरिके के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से अजीतपाल सिंह से रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए मोबाइल भी बरामद किए हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    गैंगस्टर हरिके के नाम पर मांगी रंगदारी, दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। कनाडा बैठे कुख्यात गैंग्स्टर लखबीर उर्फ हरिके के नाम की पचास लाख की रंगदारी मांगने वाली दो महिलाओं सहित चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उक्त राशि वसूल करने के बाद आरोपितों ने आपस में ही बांट लेनी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने जांच के दौरान दुबई नंबर पर चल रहे वाट्सएप को भी बरामद किया है। सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान मोगा स्थित थाना धरणकोट के गांव कानवां निवासी हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदू (30), तरनतारन जिले के मानोचाहल गांव निवासी जसप्रीत सिंह उर्फ बाबा (22), होशियारपुर जिले के गांव चब्बेवाल थाने के अधीन पड़ते गांव जंडोली निवासी जसलीन कौर, कत्थूनंगल गांव निवासी संदीप कौर के रूप में बताई है।

    जबकि दुबई में रहे रहे विशाल को नामजद किया गया है। जांच में सामने आया है कि संदीप कौर और जसप्रीत सिंह बाबा शिकायत करने वाले अजीतपाल सिंह के दूर के रिश्तेदार हैं। अजीतपाल सिंह ने कुछ समय पहले अपनी जमीन बेची थी और वह परिवार के साथ मिलकर खेतीबाड़ी करते हैं। सीपी ने बताया कि विशाल और हरजिंदर दोनों दुबई में एक कंपनी में काम कर चुके हैं।

    हरजिंदर सिंह की जसलीन कौर इंटरनेट मीडिया के एक प्लेटफार्म पर दोस्त बनी थी। उक्त आरोपितों ने अजीतपाल सिंह से गैंग्स्टर से आतंकी बने लखबीर सिंह हरिके के नाम की पचास लाख की योजनाबद्ध तरीके से रंगदारी मांगी थी। परिवार काफी डरा हुआ था और उन्होंने पुलिस को शिकायत की थी। वेरका थाने की प्रभारी इंस्पेक्टर सुमन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पांच दिन में केस सुलझा कर सभी चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपितों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए चार मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। जसप्रीत बाबा और संदीप कौर ने यह षड़यंत्र रचा था। इसके बाद उन्होंने हरजिंदर सिंह जिंदू से संपर्क किया। जिंदू ने अपनी दोस्त जसलीन को इस षड़यंत्र में साथ मिलाया। दुबई बैठे विशाल के दुबई नंबर का वाट्सएप इंस्टाल करके शिकायकर्ता को काल कर पचास लाख की रंगदारी मांगी गई थी।

    जसप्रीत बाबा ने लिखे थे खालिस्तान के पोस्टर

    पुलिस ने बताया कि रामबाग थाने की पुलिस ने जसप्रीत सिंह बाबा के खिलाफ खालिस्तान के नारे लिखने के आरोप में मार्च 2025 में केस दर्ज किया था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके बाद वह जमानत पर जेल से छूट गया।