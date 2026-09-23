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अमृतसर में काउंटर इंटेलीजेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, 20 KG हेरोइन के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Wed, 23 Sep 2026 06:01 PM (IST)

अमृतसर में काउंटर इंटेलीजेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है।

अमृतसर में काउंटर इंटेलीजेंस टीम की बड़ी कार्रवाई (प्रतीकात्मक फोटो)

अमृतसर में काउंटर इंटेलीजेंस टीम की बड़ी कार्रवाई (प्रतीकात्मक फोटो)


HighLights

  1. काउंटर इंटेलीजेंस ने चार ड्रग तस्करों को पकड़ा

  2. आरोपियों से 20 किलो हेरोइन बरामद की गई

  3. ड्रोन से पाकिस्तानी तस्करों ने भेजी थी खेप

जागरण संवाददाता, अमृतसर। काउंटर इंटेलीजेंस की टीम ने नशे की सप्लाई करने वाले ग्रहों के चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 20 किलो हेरोइन बरामद की गई है।

आरोपियों के खिलाफ स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि यह खेप कुछ दिन पहले पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन के मार्फत भारतीय हद में गिराई थी जिसे उक्त आरोपितों ने कब्जे में लेकर आज ठिकाने लगाने जाना थाl