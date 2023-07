आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व डिप्टी CM ओपी सोनी गिरफ्तार, इनकम से 176 प्रतिशत अधिक किया खर्च

OP Soni Arrested पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। ओपी सोनी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से 176 प्रतिशत अधिक खर्च किया है। ओपी सोनी पर अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर भी प्रोपर्टी बनाने का आरोप लगा है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व डिप्टी CM ओपी सोनी गिरफ्तार

अमृतसर, जागरण संवाददाता। OP Soni Arrested पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया है। विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी कर लिया है। विजिलेंस ब्यूरो के मुताबिक, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2022 तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री की एक अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2022 तक कुल आय 4,52,18,771 रुपये थी, जबकि उनकी तरफ से खर्च 12,48,42,692 रुपये किया गया। पत्नी और बेटे के नाम पर बनाई प्रोपर्टी विजिलेंस ने बताया कि सोनी की तरफ से किया गया खर्चा उनकी आय से 7,96,23,921 रुपये यानि 176.08 प्रतिशत अधिक था। बताया गया कि इस दौरान आरोपित ओपी सोनी ने अपनी पत्नी सुमन सोनी और बेटे राघव सोनी के नाम पर संपत्तियां भी बनाईं। उल्लेखनीय है कि विजिलेंस ब्यूरो पिछले लंबे समय से पूर्व उपमुख्यमंत्री ओम पकाश सोनी की संपत्ति की जांच कर रही थी। उनके होटल व अन्य जगह पर चल रहे निर्माण की भी पैमाइश की गई थी। इन सभी की जांच पूरी हो जाने के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने रविवार को मामला दर्ज कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

Edited By: Rajat Mourya