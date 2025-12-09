अमृतसर: विरसा सिंह वल्टोहा ने शुरू की श्री अकाल तख्त की दी हुई धार्मिक सजा, सुबह 9 बजे जूठे बर्तन धोने पहुंचे पूर्व MLA
पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा ने श्री अकाल तख्त द्वारा लगाई गई धार्मिक सजा को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने सुबह 9:00 बजे श्री अकाल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के तहत शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विरसा सिंह वल्टोहा ने मंगलवार से श्री हरिमंदर साहिब के श्री गुरु रामदास लंगर हाल में बर्तन साफ करने की सेवा शुरू कर दी। एक घंटा बर्तन साफ करने के साथ-साथ वल्टोहा जोड़ों की सेवा भी करेंगे।
गौरतलब है कि विरसा सिंह वल्टोहा को बीते दिन ही श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से तनखैया करार दिया गया था। जिसके बाद उन्हें ये कहते हुए सजा दी गई कि वे धार्मिक सजा पूरी करने के बाद शिरोमणि अकाली दल में दोबारा दाखिल हो सकते हैं।
श्री अकाल तख्त साहिब पर मौजूद पांच सिंह साहिबानों द्वारा वल्टोहा को धार्मिक सजा के रूप में तीन दिनों तक प्रतिदिन एक घंटा बर्तन मांजने और जोड़े झाड़ने की सेवा करने को कहा गया।
पहला दिन पूरा करते हुए वल्टोहा सुबह श्री हरिमंदर साहिब पहुंचे और लंगर हाल में सीधे बर्तनों की सेवा में शामिल हुए। इसके बाद वह जोड़ों की सेवा पर पहुंचे।
सिख परंपरा में धार्मिक सजाएं किसी व्यक्ति को सुधार, अनुशासन और सेवा-भाव को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से दी जाती हैं। इसमें दोषी माने गए व्यक्ति को संगत के बीच नतमस्तक होकर सेवा करनी होती है, ताकि समुदाय के प्रति उनकी जवाबदेही और विनम्रता दोबारा सुनिश्चित की जा सके।
वल्टोहा निर्धारित तीन दिनों तक इस सेवा को जारी रखेंगे। इसके बाद वे अकाल तख्त साहिब के पास पूर्ण पालन की रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके बाद उन्हें सजा मुक्त किया जाएगा। वल्टोहा की वापसी से अकाली दल को तरनतारन व माझा हल्कों में बल मिलेगा।
चाहे वल्टोहा को 10 सालों तक निष्कासित किया गया था, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब पर माफी नामा देने के बाद से वे अकाली दल में सरगर्म दिखने लगे थे।
हालांकि उनकी जॉइनिंग अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बीते दिनों जब तरनतारन उप-चुनावों की उम्मीदवार प्रिंसिपल सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत कौर को जब मजीठा थाने बुलाया गया तो वह उनके साथ ही थे।
इतना ही नहीं, दो दिन चले संघर्ष व कोर्ट के आदेशों के बाद जब कंचनप्रीत को रिहा किया तो भी वल्टोहा अकाली नेताओं के साथ ही दिखे।
